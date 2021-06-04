Vorschau auf neue Spiele - Das Wichtigste auf einen Blick

Diese Situation kommt dir sicher bekannt vor: Erstmals hast du ein Artwork, einen Screenshot oder einen Teaser-Trailer zum frisch angekündigten Game gesehen und schaust dich nach mehr Informationen um, doch es lässt sich einfach nichts finden. Viele Spiele-Publisher veröffentlichen Details zu kommenden Games nur häppchenweise. Ein Bild hier, ein Charakter da, einige Features dort und ein superkurzes Gameplay-Video auf Youtube - für den Otto-Normal-Verbraucher ist es nicht immer leicht, alle Informationen zum heißersehnten Spiel im Überblick zu behalten. Doch genau das liefern wir dir in einer Vorschau: alle Details zu neuen Hits übersichtlich zusammengefasst.

Viel lieber ist es uns allerdings, wenn wir selbst vorab einen Blick direkt aufs Spiel werfen können und anschließend unsere Ersteindrücke für dich zusammentragen. Zu solchen Situationen kommt es zumeist in frühen Entwicklungsstadien eines Games. Solch eine Spiele-Vorschau auf browsergames.de findest du immer dann, wenn Entwickler und Publisher zum sogenannten Hands-on-Event laden. Hier erhält die Presse vorab die Möglichkeit, einen neuen Titel direkt anzuspielen. In der dazugehörigen Games-Vorschau tauchen neben allgemeinen Infos zum Spiel auch Details zum Spielablauf, möglicherweise auch zu Unterschieden in der Spielweise verschiedener Charakter-Klassen oder zu Maps, Gameplay und mehr auf. Eine erste Einschätzung ist dabei ebenfalls gern gesehen. Auch wenn das angespielte Onlinegame noch mitten in der Entwicklung steckt, lässt sich oft ein kurzes Fazit ziehen. Taugt dieser Titel im aktuellen Teststadium schon was oder müssen die Entwickler noch jede Menge Arbeit reinstecken?

Add-ons in der Vorschau

Eine Preview ist nicht nur zu Neuankündigungen und Closed-Beta-Starts interessant. Auch große Add-ons zu bereits veröffentlichten Games können durchaus einen genaueren Blick vorab wert sein. Warum? Ganz einfach: Content-Erweiterungen bringen nicht immer „nur“ neues Kartenmaterial und kleine Features mit sich. Zusätzliche Charakterklassen, groß angelegte Balancing-Änderungen oder gar eine NPC-Fraktion, die es so in der Form bis dato nicht gegeben hat - all das sind Funktionen, die ein Spiel grundlegend ändern können. In diesem Fall kommt eine Vorschau zu einer Erweiterung wie gerufen.

Was bietet dir eine Vorschau auf browsergames.de?

Einige Beispiele:

Einen ersten Überblick über das Spielprinzip eines vorgestellten Mobile- oder Online Games.

Alle bis dahin veröffentlichten Informationen auf einer Seite.

Eine neutrale Momentaufnahme des aktuellen Entwicklungsstandes.

Eine grobe Ersteinschätzung des Spiels.

Ähnlich wie für Tests gilt insbesondere in der Onlinegames-Branche: Spiele-Previews sind eine Momentaufnahme. Wenn sich ein Spiel im Entwicklungsprozess befindet, kann niemand in die Glaskugel schauen und zuverlässig prophezeien, wie sich das Game zukünftig macht. Wie sagte schon Mark Twain:

„Voraussagen soll man unbedingt vermeiden, besonders solche über die Zukunft.“ (Mark Twain (1835-1910))

Die Entwicklerstudios können bei der Entstehung eines Titels noch so viel ändern, dass schließlich alles völlig anders aussieht, als es beispielsweise in der Closed-Alpha- oder Closed-Beta-Phase bestaunen werden konnte. Im Übrigen ändert sich das auch nicht nach der Veröffentlichung eines free-to-play Games: Durch große Content-Updates und mehr ist es nahezu unmöglich, alle Neuerungen in Spielen zu bewerten.

Im Vergleich zu einer Review ist eine Preview neutraler gehalten. Viele Features sind unmöglich zu bewerten, wenn sie noch in den Kinderschuhen stecken und erlauben höchstens eine erste, kurze Einschätzung.