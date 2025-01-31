1. Geltungsbereich

1.1. Die folgenden Allgemeinen Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele ("Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen") gelten für die Teilnahme an allen von

gamigo Publishing GmbH

Behringstraße 16 b

22765 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 411 885 0 (Nicht für Support-Anfragen)

Telefax: +49 (0) 40 411 885 255 (Nicht für Support-Anfragen)

E-Mail: info@adspreemedia.com (Nicht für Support-Anfragen)

Vertreten durch: Wolfgang Duhr

Sitz der Gesellschaft: Hamburg, Deutschland

Registergericht: Amtsgericht Hamburg

Registernummer: HRB 150346

Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 303 426 260

(nachfolgend "adspree media GmbH") und ihren verbundenen Unternehmen veranstalteten Gewinnspielen, soweit im betreffenden Gewinnspiel und dessen besonderen Teilnahmebedingungen nicht etwas anderes bestimmt wird. Die Gewinnspiele werden von adspree media GmbH, teilweise in Kooperation mit verschiedenen Partnern durchgeführt.

1.2. Mit der Teilnahme an dem jeweiligen Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit diesen allgemeinen Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen einverstanden.

2. Verweis auf besondere Teilnahmebedingungen

Jedes Gewinnspiel verfügt über besondere Teilnahmebedingungen. Diese beinhalten Informationen über die Teilnahmemodalitäten, die Teilnahmeberechtigung, den Gewinn und die Ermittlung des Gewinners. Die besonderen Teilnahmebedingungen des jeweiligen Gewinnspiels weisen ihrerseits auf diese "Allgemeinen Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele" hin, gehen diesen jedoch vor.

3. Teilnahmemodalitäten

Die genauen Teilnahmemodalitäten sind unmittelbar den besonderen Teilnahmebedingungen des jeweiligen Gewinnspiels zu entnehmen. Die Teilnahme erfolgt, indem die jeweiligen Aufgaben bzw. Bedingungen des einzelnen Gewinnspiels erfüllt werden. Die Teilnahme hat innerhalb der im Gewinnspiel genannten Frist zu erfolgen.

4. Teilnahmeberechtigung

An dem jeweiligen Gewinnspiel sind alle Personen mit Hauptwohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz, zur einmaligen Teilnahme berechtigt, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 18. (achtzehnte) Lebensjahr vollendet haben, soweit sich aus den besonderen Teilnahmebedingungen des jeweiligen Gewinnspiels nichts anderes ergibt. Bei Teilnehmern unter 18 Jahren ist eine Einverständniserklärung der Eltern oder des Erziehungsberechtigten erforderlich.

Mitarbeiter und Partner von adspree media GmbH, verbundene Unternehmen und der Kooperationspartner, der die Gewinne zur Verfügung stellt, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Gewinnchancen erhöhen sich weder mit dem Abonnieren eines Kanals noch mit dem Erwerb von jedweden Dienstleistungen von adspree media GmbH.

5. Gewinn

Der einzelne Gewinn kann den besonderen Teilnahmebedingungen des jeweiligen Gewinnspiels entnommen werden. Adspree media GmbH behält sich das Recht vor, einzelne Preise durch Preise von gleichem oder höherem Wert zu ersetzen. Eine Auszahlung des Gewinnes ist nicht möglich. Die Kosten der Lieferung des Gewinns werden von adspree media GmbH übernommen.

Physische Gewinne gelten mit der Übergabe an den Postdienstleister als von adspree media GmbH an den Gewinner übergeben (diese Übergabe des Gewinns an den Postdienstleister kann auch durch einen Sponsor erfolgen, der den/die Preis(e) für das Gewinnspiel zur Verfügung stellt). Kann ein Gewinn aufgrund falscher Adressangaben oder der Ablehnung der Zustellung (einschließlich fehlgeschlagener Zustellversuche bei Abwesenheit des Empfängers) nicht zugestellt werden, geht dies zu Lasten des Empfängers. Weder adspree media GmbH noch bestehende Sponsoren sind in diesem Fall verpflichtet, weitere Zustellversuche zu unternehmen.

Gewinne in Form von Reisen und/oder Veranstaltungen (z.B. Meet & Greet) müssen vom Gewinner immer zu der von adspree media GmbH festgelegten Zeit eingefordert werden. Andernfalls verfällt der Gewinn ohne Anspruch auf Kostenerstattung. Bei der Inanspruchnahme von Reisen und/oder Veranstaltungen gelten zusätzlich zu diesen Teilnahmebedingungen und den besonderen Teilnahmebedingungen des jeweiligen Gewinnspiels die Bedingungen des jeweiligen (Reise)Veranstalters (dies können ein oder mehrere Dritte und/oder der (Reise)Veranstalter sein). Für alle Ansprüche, die sich aus dem Reiseverhältnis und/oder einer Veranstaltung ergeben, haftet ausschließlich der (Reise)Veranstalter oder die anderen Leistungsträger. Alle Kosten, die über den ausdrücklich angegeben Gewinn hinausgehen (z.B. An- und Abreise, Verpflegung, Transport, Gebühren, Spesen, Reiseversicherung, vom (Reise-)Veranstalter genehmigte Umbuchungen) sind vom Gewinner selbstständig und auf eigene Kosten zu tragen, sofern in den besonderen Teilnahmebedingungen des jeweiligen Gewinnspiels nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. adspree media GmbH übernimmt keine Verantwortung für die Absage der Reise oder Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund von Umständen, die der (Reise-)Veranstalter oder dessen Partner zu vertreten haben. Der Gewinner und alle Begleitpersonen müssen zu Beginn der Reise ein gültiges Ausweisdokument mit sich führen. Der Gewinner und alle Begleitpersonen sind selbst und auf eigene Kosten für die Beschaffung eventuell erforderlicher Visa verantwortlich. Falls die erforderlichen Reisedokumente fehlen, kann adspree media GmbH dem Gewinner den Preis entziehen. Ansprüche gegen adspree media GmbH sind in diesem Fall ausgeschlossen.

Adspree media GmbH ist nicht verantwortlich für verlorene, beschädigte oder gestohlene Preise.

Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich, es sei denn, es handelt sich um einen Geldpreis.

Etwaige Gewinnansprüche sind nicht übertragbar.

6. Ermittlung des Gewinners

Die Gewinnentscheidung/Auslosung erfolgt durch einen unabhängigen Mitarbeiter von adspree media GmbH und/oder der Kooperationspartner. Der Gewinner wird per Zufallsprinzip aus allen Teilnehmern ermittelt. Die genaue Art und Weise der Gewinnerermittlung ist den besonderen Teilnahmebedingungen des jeweiligen Gewinnspiels zu entnehmen.

7. Benachrichtigung und Bekanntgabe des Gewinners

Der Gewinner wird von einem Mitarbeiter von adspree media GmbH oder von dem das Gewinnspiel veranstaltenden Kooperationspartner nach der Gewinnentscheidung (über E-Mail, Telefon, YouTube etc.), spätestens 3 Monate nach Ende der Teilnahmefrist, per persönlicher Nachricht benachrichtigt („Gewinnbenachrichtigung“). Die Gewinnbenachrichtigung kann Anweisungen beinhalten (z.B. weitere Kontaktinformationen anzugeben). Der Gewinner muss diese Anweisungen befolgen. Andernfalls verliert der Gewinner seinen Anspruch auf den Gewinn. Darüber hinaus wird der Name des Gewinners in anonymisierter Form über die jeweilige Plattform öffentlich bekanntgegeben. Mit dieser Form der Veröffentlichung sowie der persönlichen Kontaktaufnahme zur Gewinnbenachrichtigung erklärt sich der Teilnehmer mit seiner Teilnahme ausdrücklich einverstanden.

8. Ausschlussmöglichkeit/Verhaltensregeln

Adspree media GmbH hat das Recht Teilnehmer von dem Gewinnspiel nachträglich auszuschließen, insbesondere wenn die Teilnehmer den Teilnahmevorgang oder die Aktion manipulieren bzw. dieses versuchen und/oder die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen.

9. Beendigungsmöglichkeit

Adspree media GmbH behält sich das Recht vor, das jeweilige Gewinnspiel aufgrund unvorhergesehener Umstände ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, wenn das Gewinnspiel nicht planmäßig laufen kann, beispielsweise bei Fehlern der Soft- und/oder Hardware und/oder aus sonstigen technischen und/oder rechtlichen Gründen, welche die reguläre und ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels beeinflussen.

10. Zusicherungen des Teilnehmers / Entschädigung

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel versichert der Teilnehmer, dass er den rechtlichen Rahmen des Gewinnspiels gelesen und verstanden hat, ihm zustimmt und ihn einhalten wird. Der Teilnehmer versichert, dass er alle anwendbaren Gesetze einschließlich des Urheberrechts, des Datenschutzes und der Privat- und Öffentlichkeitsrechte einhält. Im Falle der Einreichung von Beiträgen versichern Teilnehmende, dass der Beitrag von ihnen produziert wurde, garantieren, dass dabei keine Rechte Dritter verletzt wurden, und stellen adspree media GmbH von jeglichen Ansprüchen aufgrund von oder im Zusammenhang mit Verletzungen von Rechten Dritter im Zusammenhang mit dem Beitrag frei. adspree media GmbH behält sich das Recht vor, vom Teilnehmer jederzeit den Nachweis zu verlangen, dass der Teilnehmer alle erforderlichen Rechte an den eingereichten Materialien behält, um adspree media GmbH die hierin geforderten Rechte in einer für adspree media GmbH akzeptablen Form einzuräumen. Das Versäumnis, einen solchen Nachweis zu erbringen, kann zur Disqualifizierung des Teilnehmers vom Gewinnspiel führen.

11. Haftung

Jede Haftung von adspree media GmbH für das Bestehen der technischen Voraussetzungen der rechtzeitigen Teilnahme am Gewinnspiel oder der Versendung des Gewinns (ständiger Zugang der Internetseiten auf denen die Teilnahme möglich ist oder Versendung der Preise durch Transportunternehmen) ist ausgeschlossen. Das gleiche gilt für Schäden, die durch unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten oder Viren verursacht wurden. Adspree media GmbH haftet nur für Schäden, welche von adspree media GmbH oder einem ihrer Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die fahrlässige Verletzung von Pflichten, die für die Erreichung des Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung sind, verursacht wurden. Diese Beschränkungen gelten nicht für Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und/ oder Gesundheit oder für eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Mit Aushändigung des Gewinnes ist adspree media GmbH von jeglicher Verpflichtung befreit, sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt. Adspree media GmbH haftet nicht für Sach- oder Rechtsmängel des jeweiligen Gewinns.

12. Plattformbetreiber

12.1. Nutzung von Sozialen Netzwerken

Beinhaltet das Gewinnspiel die Veröffentlichung eines Beitrags durch Nutzung von X (ehemals Twitter), Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat oder anderen Social-Media-Plattformen („Soziale Netzwerke“) oder eine sonstige Nutzung solcher Plattformen, gilt Folgendes: Das Gewinnspiel wird in keiner Weise von dem sozialen Netzwerk gesponsert, gebilligt, verwaltet oder mit der Plattform in Verbindung gebracht. Adspree media GmbH ist in Bezug auf das soziale Netzwerk allein für das Gewinnspiel verantwortlich. Das Nutzerprofil des Teilnehmers muss zusammen mit allen Beiträgen und Aktualisierungen, die das Gewinnspiel betreffen, öffentlich einsehbar sein und für die Dauer des Gewinnspiel (falls zutreffend) öffentlich einsehbar bleiben. Sofern es Teil des Gewinnspiels ist, muss der Teilnehmer eine plattformabhängige Aktion („like“, „folgen“, Freundesanfrage senden, etc.) für den Account oder Beitrag (abhängig von der Plattform) ausführen, der in den Gewinnspielteilnahmebedingungen aufgeführt ist. Der Teilnehmer muss den Nutzungsbedingungen, der Datenschutzerklärung und allen anderen maßgeblichen Richtlinien und Bedingungen des jeweiligen sozialen Netzwerks zustimmen. Der Teilnehmer stimmt zu, die jeweiligen sozialen Netzwerke von allen Ansprüchen Dritter freizustellen, zu verteidigen und schadlos zu halten, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Verletzung von Zusicherungen oder Gewährleistungen ergeben, die der Teilnehmer im Zusammenhang mit der Annahme des rechtlichen Rahmens gemacht hat.

13. Teilnahme und Beitrag

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, kann Bedingung sein, dass der Teilnehmer eine bestimmte Aufgabe („Aufgabe“) innerhalb der Teilnahmefrist erfüllen muss. Es wird keine Teilnahmegebühr erhoben. Die vom Teilnehmer erfüllte und eingereichte Aufgabe ist dessen Beitrag („Beitrag“). Unter keinen Umständen darf ein Beitrag explizit sexuelle, unsittliche, obszöne, vulgäre oder diskriminierende Inhalte aufweisen. Der Beitrag darf generell nur persönliche Daten des Teilnehmers selbst enthalten. Mit Einreichung des Beitrags geht dessen physische Komponente, sofern zutreffend, ins Eigentum von adspree media GmbH über. Der Teilnehmer hat kein Recht, seinen Beitrag zurückzuverlangen. Bezüglich des geistigen Eigentums des Beitrags gilt Abschnitt 14 dieser Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen. Jeder Teilnehmer kann beliebig viele Beiträge einreichen. Beiträge, die außerhalb der Teilnahmefrist eingereicht werden, werden nicht berücksichtigt. Ein Teilnehmer ist von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen, wenn der rechtliche Rahmen gegen das zwingende Verbraucherschutzgesetze des Landes verstößt, in dem der Teilnehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

14. Nutzungsrecht

Der Teilnehmer gewährt adspree media GmbH das gebührenfreie, nicht-exklusive, unterlizenzierbare, weltweite, unbefristete und unwiderrufliche Recht, den jeweiligen Beitrag samt darin enthaltenen oder abgebildeten Bildern, Text, und anderen Inhalten (einschließlich dem Namen und Abbild des Teilnehmers, sofern anwendbar) ganz oder teilweise zur kommerziellen und nicht-kommerziellen Verwertung zu nutzen. Dies schließt alle Urheberrechte, Warenzeichen und andere damit verbundene geistige und Eigentumsrechte ein. Gesetzliche Ansprüche, die nicht ausgeschlossen werden können, bleiben unberührt. Das vom Teilnehmer gewährte Recht zur Nutzung und kommerziellen Verwertung beinhaltet unter anderem das Recht, den Beitrag ganz oder in Teilen anzuzeigen, zu reproduzieren, nachzubilden, aufzuzeichnen, zu präsentieren, auszustellen, zu verbreiten, zu kopieren, zu editieren, zu verändern, zu modifizieren, zu ergänzen sowie von diesem etwas abzuziehen, ihn neu zu betiteln, zu verkaufen, anzupassen, mit anderen Inhalten zu kombinieren oder ihn anderweitig zu nutzen und zu verwerten.

Die Gewährung dieser Rechte ist nicht von einer Bestätigung durch den Teilnehmer abhängig. Dennoch kann eine Bestätigung der oben beschriebenen Einräumung von Rechten verlangt werden, indem der Teilnehmer aufgefordert wird, die Dokumente zur Bestätigung der Annahme des Preises auszufüllen und einzureichen; andernfalls wird der Teilnehmer von Teilnahme am Gewinnspiel disqualifiziert. Adspree media GmbH ist in keiner Weise verpflichtet, den Beitrag eines Teilnehmers zu veröffentlichen oder bekanntzumachen.

15. Gewährung von Lizenzen durch adspree media GmbH

Teilnehmer sind berechtigt, in ihre Beiträge den Namen, die Marken und das Logo sowie Titel, Charaktere und andere Inhalte der adspree media GmbH, die mit dem Gewinnspiel in Zusammenhang stehen, einzuschließen („Inhalte von adspree media GmbH“). Adspree media GmbH gewährt Teilnehmern eine kostenfreie, nichtexklusive, widerrufliche und beschränkte Lizenz zur Nutzung von Inhalten von adspree media GmbH ausschließlich zum Zweck der Erstellung und Einreichung eines Beitrags für das Gewinnspiel. Jegliche andere und insbesondere die kommerzielle Nutzung der Inhalte von adspree media GmbH ist unzulässig und kann zur Disqualifikation führen. Werke, die aus Inhalten der adspree media GmbH abgeleitet sind oder diese verwenden, sind das alleinige und ausschließliche Eigentum von adspree media GmbH. Der Teilnehmer erkennt an, dass adspree media GmbH in der Beziehung zwischen adspree media GmbH und Teilnehmer der Eigentümer aller Rechte, Titel und Anteile an allen Urheberrechten, Marken und anderen Rechten ist, die mit den Inhalten von adspree media GmbH verbunden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Namen, geistiges Eigentum, Spiele, Dienstleistungen, Produkte und Produktdesigns.

16. Schlussbestimmungen

16.1. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne oder mehrere der vorgenannten Bedingungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen unberührt.

16.2. Rechtsweg

Der Rechtsweg gegen die Durchführung des Gewinnspiels und die Gewinnziehung ist ausgeschlossen.

16.3. Anwendbares Recht

Die Teilnahmebedingungen und das Gewinnspiel unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

16.4. Beendigung von Gewinnspielen

Adspree media GmbH behält sich das Recht vor, Gewinnspiele zu beenden, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann.

16.5. Datenschutz

Im Rahmen des jeweiligen Gewinnspiels werden nur personenbezogene Daten der Teilnehmer/ innen erhoben, die zur Durchführung des Gewinnspiels benötigt werden (bspw. Vor- und Nachname, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Anschrift des Gewinners). Diese Daten werden ausschließlich für die Durchführung der Aktion und im Rahmen der geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen verarbeitet und unverzüglich nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht. Soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten eine längerfristige Speicherung vorsehen, werden die betroffenen Daten spätestens nach Ablauf dieser Pflichten gelöscht und nur zum Zwecke der Erfüllung dieser Aufbewahrungspflichten verarbeitet. Darüber hinaus werden persönliche Daten nicht gespeichert oder in sonstiger Form ausgewertet oder weitergegeben. Es gelten die Datenschutzbestimmungen von adspree media GmbH.