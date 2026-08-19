Natürlich musst du mit deinem Zoo auch Geld verdienen. Daher kassierst du gleich am Eingang Eintritt und schleust die Besucher durch den Tierpark. Befinden sich viele verschiedene Tierarten in deinem Zoo, so sind dir glückliche Gäste sicher! Außerdem ist es unterhaltsamer, viele unterschiedliche, schick gestaltete Gehege mitsamt gesunder Bewohner zu bestaunen. Darüber hinaus achtest du stets auf Sauberkeit. In My Free Zoo müssen nicht nur Gehege, sondern auch Wanderwege für Besucher sauber gehalten werden. Hier sorgst auch du als Zoo-Betreiber für Ordnung und mistest bei Bedarf auch die dreckigsten Gehege aus.