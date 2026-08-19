Minigames
Strategie
Sport
Mädchen
Ballerspiele
Simulation
Rollenspiele
Action
Denkspiele
Online-Spiele
Alle Spiele
News
Top 10
Neuerscheinungen
Beliebte Spiele

My Free Zoo

  • Sei verantwortlich für deinen eigenen Tierpark
  • Du entscheidest, welche Tiere wo untergebracht werden
  • Achte auf Finanzen und Sauberkeit
  • Inklusive Sammelkartenfeature
  • Kostenlos spielbar für alle gängigen Webbrowser
Redaktions-Wertung
User-Wertung
Jetzt Spielen!*
  • Beschreibung
  • Magazin

Spiele My Free Zoo und werde erfolgreicher Tierparkleiter

Gorillas, Löwen, flauschige Koalas, Pinguine und auf einem Bein stehende Flamingos - niedliche Tiere, so weit das Auge reicht! Im Zoospiel My Free Zoo bist du der Tierpark-Direktor und triffst alle wichtigen Entscheidungen rund um deinen eigenen Zoo. So stehen dir verschiedene Gehege zur Verfügung, die du ganz nach Belieben in deinem Tierpark platzieren kannst. Schon hältst du nach knuffigen Tieren Ausschau, die du auf deinem eigenen Gelände verpflegst und verwöhnst.

Niedliche Tiere wollen von dir umsorgt werden!

Je mehr Vierbeiner, Vögel, Krabbeltiere und Flossenträger in deinem großen Zoo wohnen, desto mehr Arbeit hast du. Im kunterbunten Browserspiel My Free Zoo von Upjers kommst du als Tierpark-Manager ganz bestimmt nicht so schnell zur Ruhe. Das sind nur einige tierische Beispiele, die dir deinen Alltag versüßen:

  • Hasen, Schafe, Schweine und Ziegen

  • Zebras, Stachelschweine und Erdmännchen

  • Kamele, Krokodile, Nashörner und Elefanten

  • Giraffen, Alpakas, Erdferkel und Opossums

Stück für Stück entsteht ein riesiger Tierpark.

Mehr Geld muss her!

Natürlich musst du mit deinem Zoo auch Geld verdienen. Daher kassierst du gleich am Eingang Eintritt und schleust die Besucher durch den Tierpark. Befinden sich viele verschiedene Tierarten in deinem Zoo, so sind dir glückliche Gäste sicher! Außerdem ist es unterhaltsamer, viele unterschiedliche, schick gestaltete Gehege mitsamt gesunder Bewohner zu bestaunen. Darüber hinaus achtest du stets auf Sauberkeit. In My Free Zoo müssen nicht nur Gehege, sondern auch Wanderwege für Besucher sauber gehalten werden. Hier sorgst auch du als Zoo-Betreiber für Ordnung und mistest bei Bedarf auch die dreckigsten Gehege aus.

Mit Dekoartionen verschönerst du deinen Zoo.

Doch zum Glück wird deine Arbeit in My Free Zoo belohnt: Niedliche Tiere wollen von dir geknuddelt werden! Auch deine Kasse füllt sich nach und nach auf, so dass du ein großes Vermögen ansparen kannst, das du wieder in einen einzigartigen, wunderschönen Zoo investierst.

My Free Zoo
Pro
  • Premiumwährung leicht kostenlos erspielbar
  • Niedliche Grafiken und Animationen
  • Für jüngere Spieler geeignet
Contra
  • Ständiges Klicken nervt auf Dauer
4/5 Sterne

Ähnliche Spiele

Simulation, Aufbauspiele, Browserspiele, Free-to-Play, Kostenlose Spiele, MMO, Online Games, Online-Spiele, Tierspiele, Upjers, Zoospiele

TOP ONLINE-SPIELE