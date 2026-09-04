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Aktuelles aus der Welt der Online-Spiele
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Wie Action-Games Belohnungen einsetzen, um Gamer zum Wiederkommen zu bewegen
04.09.2026 um 09:00 Uhr
Es ist kaum zu übersehen, wie sehr sich Action-Games weiterentwickelt haben, wenn es darum geht, Gamer zum Wiederkommen zu motivieren.
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Es ist kaum zu übersehen, wie sehr sich Action-Games weiterentwickelt haben, wenn es darum geht, Gamer zum Wiederkommen zu motivieren.
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Warum Free-to-Play-Action-Games die Game-Suche smarter machen
02.09.2026 um 09:00 Uhr
Es vollzieht sich derzeit ein subtiler Wandel darin, wie Gamer das immer größer werdende Universum der PC- und Konsolentitel erkunden.
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Es vollzieht sich derzeit ein subtiler Wandel darin, wie Gamer das immer größer werdende Universum der PC- und Konsolentitel erkunden.
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Die Wahrheit über Free-to-Play-Games und die überraschende Stärke ihrer Community
31.08.2026 um 09:00 Uhr
Oft werden Free-to-Play-Games als oberflächlich, schlecht moderiert oder als „Pay-to-Win“-Wüsten abgetan, in denen keine echte Community entstehen kann.
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Oft werden Free-to-Play-Games als oberflächlich, schlecht moderiert oder als „Pay-to-Win“-Wüsten abgetan, in denen keine echte Community entstehen kann.
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My Free Zoo
Sommer, Sonne, Sizilien – Das Sommerevent 2026 startet!
19.08.2026 um 12:00 Uhr
Ab nach Sizilien! Sammle Sonnen-Punkte und sichere dir tolle Belohnungen
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Ab nach Sizilien! Sammle Sonnen-Punkte und sichere dir tolle Belohnungen
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Warum klassische Action-Spiele die perfekte Grundlage für moderne Remakes bieten
18.08.2026 um 09:14 Uhr
Jahrelang gingen Spieler davon aus, dass klassische Action-Spiele unverändert bleiben sollten, mit nur wenigen grafischen Updates oder Emulatoren, um die Originale zu bewahren.
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Jahrelang gingen Spieler davon aus, dass klassische Action-Spiele unverändert bleiben sollten, mit nur wenigen grafischen Updates oder Emulatoren, um die Originale zu bewahren.
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Was das Golden Age der Free-to-Play Action-Games geprägt hat
18.08.2026 um 09:13 Uhr
Free-to-Play Action-Games erlebten einen explosionsartigen Anstieg ihrer Beliebtheit, sobald der digitale Vertrieb praktikabel wurde, doch dieser Aufstieg hatte nicht nur mit sofortigen Downloads oder großen Titeln zu tun.
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Free-to-Play Action-Games erlebten einen explosionsartigen Anstieg ihrer Beliebtheit, sobald der digitale Vertrieb praktikabel wurde, doch dieser Aufstieg hatte nicht nur mit sofortigen Downloads oder großen Titeln zu tun.
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Die clevere Art, kostenlose Action-Games zu spielen – Mood Boost
18.08.2026 um 09:13 Uhr
Die meisten Menschen glauben, man müsse viel Geld ausgeben oder Premium-Inhalte jagen, um das Beste aus Action-Games herauszuholen, doch der wahre Mood Boost kommt oft von Free-to-Play-Titeln.
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Die meisten Menschen glauben, man müsse viel Geld ausgeben oder Premium-Inhalte jagen, um das Beste aus Action-Games herauszuholen, doch der wahre Mood Boost kommt oft von Free-to-Play-Titeln.
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Warum moderne Action-Spiele auf sofortige Belohnungen setzen
18.08.2026 um 09:13 Uhr
Viele denken bei Action-Spielen zuerst an Geschwindigkeit und schnelle Reflexe.
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Viele denken bei Action-Spielen zuerst an Geschwindigkeit und schnelle Reflexe.
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Seafight
Civil War: Call of Booty – Piraten und Wikinger kämpfen um die Booty Passage
13.08.2026 um 10:00 Uhr
Wähle Deine Seite: Der Kampf um Nauticas wertvollste Wasserstraße beginnt!
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Wähle Deine Seite: Der Kampf um Nauticas wertvollste Wasserstraße beginnt!
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Drakensang Online
Macht euch bereit für die Sommersonnenwende!
13.08.2026 um 09:00 Uhr
Kalodoro ruft: Feiert die Sommersonnenwende!
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Kalodoro ruft: Feiert die Sommersonnenwende!
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DarkOrbit
Hitac Assault: Die Invasoren kehren in Massen zurück
12.08.2026 um 10:00 Uhr
Kampf um den menschlichen Raum: Hitac Assault trifft auf Pursuit of Prestige
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Kampf um den menschlichen Raum: Hitac Assault trifft auf Pursuit of Prestige
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Puschelfarm
11:11:11 Uhr am 11. August: Der Sternenformpuschel startet durch
11.08.2026 um 15:50 Uhr
Sonnenfinsternis, Perseiden & ein neuer Puschel – das erwartet Dich diese Woche
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Sonnenfinsternis, Perseiden & ein neuer Puschel – das erwartet Dich diese Woche
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My Little Farmies
Pack deinen Rucksack: Das Zeltlager-Event ist da!
11.08.2026 um 15:29 Uhr
Willkommen im Zeltlager – das Spätsommerevent 2026 startet!
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Willkommen im Zeltlager – das Spätsommerevent 2026 startet!
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Seafight
Seathebys ruft: Zerschmettere Crystal Raider, sichere Dir den Zuschlag!
23.07.2026 um 17:56 Uhr
Auktion des Schmerzes – Die Crystal Raider sind zurück
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Auktion des Schmerzes – Die Crystal Raider sind zurück
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DarkOrbit
Alien-CPU winkt: Stelle Dich Plutus im Duell!
15.07.2026 um 08:00 Uhr
Der Spießrutenlauf beginnt – Plutus wartet auf Herausforderer
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Der Spießrutenlauf beginnt – Plutus wartet auf Herausforderer
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Mysteriöses Wimmelbild-Abenteuer: Icebound Secrets 3 ab sofort spielbar
08.07.2026 um 09:00 Uhr
Mit Icebound Secrets 3: Endless Night erwartet dich ab sofort ein spannendes Wimmelbild-Abenteuer auf Deutschland-Spielt.de.
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Mit Icebound Secrets 3: Endless Night erwartet dich ab sofort ein spannendes Wimmelbild-Abenteuer auf Deutschland-Spielt.de.
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Drakensang Online
Die Dreadfyre-Festung kehrt zurück!
18.06.2026 um 15:29 Uhr
Betritt die Tückische Domäne und stelle dich der Bedrohung
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Betritt die Tückische Domäne und stelle dich der Bedrohung
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Zoo 2: Animal Park
Zoo 2 feiert 20 Jahre Upjers mit großem Sommerevent
18.06.2026 um 14:21 Uhr
Das Upjers-Jubiläum startet in Zoo 2: Animal Park
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Das Upjers-Jubiläum startet in Zoo 2: Animal Park
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Was deine Lieblings-Action-Spiele über deine Gaming-Identität aussagen
12.06.2026 um 09:00 Uhr
Ist dir schon einmal aufgefallen, dass die Adrenalinjunkies in deinem Freundeskreis immer als Erste auf neue Action-Spiele anspringen?
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Ist dir schon einmal aufgefallen, dass die Adrenalinjunkies in deinem Freundeskreis immer als Erste auf neue Action-Spiele anspringen?
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Warum du dein Free-to-Play-Action-Spielerlebnis wirklich selbst in die Hand nehmen solltest
10.06.2026 um 09:00 Uhr
Für jeden, der schon einmal Stunden in ein Free-to-Play-Action-Game investiert hat, kommt irgendwann der Moment, in dem sich „kostenlos“ etwas komplizierter anfühlt.
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Für jeden, der schon einmal Stunden in ein Free-to-Play-Action-Game investiert hat, kommt irgendwann der Moment, in dem sich „kostenlos“ etwas komplizierter anfühlt.
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