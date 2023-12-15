Bei Giveaways Geschenke abgreifen!

Als Spielemagazin haben wir immer wieder die Ehre, diverse Giveaways zu veranstalten und dich mit allerlei Bonuscodes, Beta Keys und lustigen Krimskrams zu versorgen. Immer wieder planen wir in Zusammenarbeit mit Entwicklerstudios beziehungsweise Spielebetreibern besondere Gewinnspiele, bei denen du dir teilweise sogar exklusive Items und mehr sicherst! Doch was genau kannst du bei Giveaways auf browsergames.de abgreifen? Hier einige wenige Beispiele:

einen Beta Key zu einem Spiel in der geschlossenen Testphase

Bonuscodes zum direkten Einlösen im Spiel

besondere Items zu verschiedenen Events

Merchandise-Artikel wie wertvolle Figuren und mehr

Mit Beta Keys schon vorab ein Spiel ausprobieren!

Oftmals bieten Spielebetreiber nur einer begrenzten Anzahl an Gamern die Möglichkeit, ein Online-Spiel während der sogenannten Closed Beta auszuprobieren. Kein Wunder, schließlich sollten erst zahlreiche Fehler in kleinerer Testumgebung behoben werden, bevor alle interessierten Spieler ran dürfen. Bei einer Closed Beta handelt es sich um eine geschlossene Testphase, zu der du nur Zugang erhältst, wenn du über eine Einladung oder einen speziellen Zugangscode – einen Beta Key – verfügst. Und genau dabei können wir dir in vielen Fällen behilflich sein. Im Magazinbereich auf unserem Spieleportal findest du immer wieder Giveaways, bei denen wir Zugangsschlüssel zu Games aller Genres verlosen beziehungsweise vergeben. Sind die Game Codes stark limitiert, pickt unsere Gewinnspielfee zufällig einige Teilnehmer heraus. Gibt es allerdings jede Menge solcher Codes, verfahren wir oft nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Schnell sein und regelmäßig auf Browsergames.de vorbeischauen lohnt sich also, wenn du dir die Chance auf Zugangscodes und mehr nicht entgehen lassen möchtest. Auch Bonuscodes stehen in der Gunst der Spieler weit oben: Diese sind zumeist zeitlich begrenzt und bescheren dir dekorative Items, Ingame-Währung, besondere Waffen, Rüstungen und viele weitere Items. Das ist natürlich von Spiel zu Spiel unterschiedlich und mitunter abhängig von der aktuellen Spendierlaune des jeweiligen Publishers. Und auch wenn es sich nur um Kleinigkeiten handelt – eine E-Mail von uns mit einer Gewinnbenachrichtigung oder dem lang ersehnten Code bereitet in der Regel immer eine riesengroße Freude.

Unkompliziert bei Giveaways mitmachen

Du hast Giveaways gefunden, weißt aber nicht so recht, was du machen musst, um daran teilzunehmen? Grundsätzlich ist die Teilnahme simpel. Alle nötigen Informationen findest du direkt bei der Aktion zu einem Spiel. In den meisten Fällen reicht es vollkommen aus, wenn du deine E-Mail-Adresse im dafür vorgesehenen Feld eintippst. Hast du das einmal erledigt, erhältst du innerhalb weniger Minuten eine E-Mail mit deinem Gewinn – vorausgesetzt, andere Leser sind dir nicht zuvorgekommen. Manchmal aber gehört es zu deinen Aufgaben, eine Frage per E-Mail zu beantworten oder einen Kommentar zur Aktion zu hinterlassen. Wie du siehst, ist die Teilnahme kinderleicht und wird bei jedem Giveaway kurz erklärt.