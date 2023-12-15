ATTRAKTIVE GIVEAWAYS
Stronghold Kingdoms
Holt euch Starter-Pakete für das Strategiespiel
15.12.2023 um 16:42 Uhr
Wie wäre es mit ein bisschen Nachschub an der Front für Stronghold Kingdoms? Bei uns gibt es Starter-Pakete zu gewinnen!
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Wie wäre es mit ein bisschen Nachschub an der Front für Stronghold Kingdoms? Bei uns gibt es Starter-Pakete zu gewinnen!
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Abardon
Premium-Accounts und Ingame-Pakete zu gewinnen!
15.12.2023 um 13:01 Uhr
Holt euch Premium-Accounts und mehr, um in der Fantasy-Welt von Abardon bestehen zu können. Mitmachen ist ganz einfach!
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Holt euch Premium-Accounts und mehr, um in der Fantasy-Welt von Abardon bestehen zu können. Mitmachen ist ganz einfach!
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Klondike
Weihnachtsangebote in Klondike, Royal Story und anderne Spielen
14.12.2023 um 17:34 Uhr
Jetzt könnt ihr kräftig sparen. In den Spielen von Azerion gibt es derzeit ein paar starke Rabatte, die ihr nur bei uns findet.
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Jetzt könnt ihr kräftig sparen. In den Spielen von Azerion gibt es derzeit ein paar starke Rabatte, die ihr nur bei uns findet.
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Zoo 2: Animal Park
Winterliches Gewinnspiel für warme Stunden
14.12.2023 um 16:31 Uhr
Neulinge und Veteranen aufgepasst! Zusammen mit Upjers veranstalten wir ein Gewinnspiel, das euch in kalten Stunden Wärme spendet.
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Neulinge und Veteranen aufgepasst! Zusammen mit Upjers veranstalten wir ein Gewinnspiel, das euch in kalten Stunden Wärme spendet.
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Gratis Weihnachtsgeschenke in Farmerama, Seafight und Drakensang Online
13.12.2023 um 17:37 Uhr
Zur Weihnachtszeit gehören Geschenke einfach dazu und Bigpoint ist in diesem Jahr besonders spendabel.
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Zur Weihnachtszeit gehören Geschenke einfach dazu und Bigpoint ist in diesem Jahr besonders spendabel.
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Call of War
Fette Starter-Pakete für Call of War und Supremacy 1914
13.12.2023 um 16:19 Uhr
Nachwuchsstrategen aufgepasst! Wer jetzt seine Karriere in Call of War oder Supremacy 1914 beginnen will, bekommt von uns Starthilfe.
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Nachwuchsstrategen aufgepasst! Wer jetzt seine Karriere in Call of War oder Supremacy 1914 beginnen will, bekommt von uns Starthilfe.
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Forge of Empires
Geschenke und mehr beim Winter-Event
13.12.2023 um 13:57 Uhr
Das Winter-Event Shuffleboard in Forge of Empires ist wieder am Start. Für euch bedeutet das jede Menge Preise.
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Das Winter-Event Shuffleboard in Forge of Empires ist wieder am Start. Für euch bedeutet das jede Menge Preise.
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Lady Popular
Holt euch einen bockstarken Login-Bonus
11.12.2023 um 14:58 Uhr
Shopping ohne Kohle ist schwierig, zum Glück werdet ihr in Lady Popular reich beschenkt.
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Shopping ohne Kohle ist schwierig, zum Glück werdet ihr in Lady Popular reich beschenkt.
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World of Warships
Holt euch prall gefüllte Fan-Pakete!
13.10.2023 um 11:36 Uhr
Fans und Spieler von World of Warships aufgepasst! Bei uns gibt Pakete mit richtig coolen Goodies zu gewinnen.
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Fans und Spieler von World of Warships aufgepasst! Bei uns gibt Pakete mit richtig coolen Goodies zu gewinnen.
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Holt euch Startpakete für Call of War und Supremacy 1914!
22.12.2022 um 15:43 Uhr
Passend zur Weihnachtszeit hat Spielebetreiber BytroLabs zwei Geschenke für die Spiele Call of War und Supremacy 1914 vorbereitet.
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Passend zur Weihnachtszeit hat Spielebetreiber BytroLabs zwei Geschenke für die Spiele Call of War und Supremacy 1914 vorbereitet.
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Wizard101
Gewinnt ein Mount, ein Pet und Boosts!
28.11.2022 um 11:21 Uhr
Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Bei uns bekommt ihr ein paar gute Gaben für das Zauberer-MMO Wizard101.
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Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Bei uns bekommt ihr ein paar gute Gaben für das Zauberer-MMO Wizard101.
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Conqueror's Blade: Holt euch Bonuscodes im Wert von 30 Euro!
21.06.2022 um 15:49 Uhr
Wer mag alles Wikinger und möchte kostenlosen Stuff gewinnen? Dann seid ihr bei unserem Giveaway zu Conqueror's Blade genau richtig.
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Wer mag alles Wikinger und möchte kostenlosen Stuff gewinnen? Dann seid ihr bei unserem Giveaway zu Conqueror's Blade genau richtig.
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Fractured Online
Holt euch Zugang zur Closed Beta des MMRPGs!
20.06.2022 um 11:54 Uhr
Ihr wollt die Fantasy-Welt von Fractured Online erleben? Dann könnt ihr euch hier um einen Zugang zur Closed Beta bewerben.
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Ihr wollt die Fantasy-Welt von Fractured Online erleben? Dann könnt ihr euch hier um einen Zugang zur Closed Beta bewerben.
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Dinosaur Park: Primeval Zoo
Im Juni gibt es Starter-Pakete
03.06.2022 um 14:04 Uhr
Angehende Zoo-Manager aufgepasst. In diesem Monat könnt ihr euch fette Starter-Pakete für Dinosaur Park – Primeval Zoo bei uns holen.
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Angehende Zoo-Manager aufgepasst. In diesem Monat könnt ihr euch fette Starter-Pakete für Dinosaur Park – Primeval Zoo bei uns holen.
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Desert Operations
Wir verlosen Starter-Pakete für das Game
20.05.2022 um 14:50 Uhr
Alle Mann stillgestanden! Wir haben Starter-Pakete für künftige Spieler von Desert Operations im Angebot.
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Alle Mann stillgestanden! Wir haben Starter-Pakete für künftige Spieler von Desert Operations im Angebot.
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Zoo 2: Animal Park
Jetzt Starter-Paket im Wert von 10€ holen!
02.05.2022 um 12:15 Uhr
Jetzt mitmachen und gratis Zeug abgreifen. Wir vergeben zahlreiche Starter-Pakete für Zoo 2: Animal Park.
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Jetzt mitmachen und gratis Zeug abgreifen. Wir vergeben zahlreiche Starter-Pakete für Zoo 2: Animal Park.
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Goodgame Empire
Bonuscode im Wert von 15 Euro jetzt bei uns
28.03.2022 um 15:44 Uhr
Ihr braucht Premiumtage, Geld und mehr in Goodgame Empire? Dann holt euch bei uns einen schicken Bonuscode.
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Ihr braucht Premiumtage, Geld und mehr in Goodgame Empire? Dann holt euch bei uns einen schicken Bonuscode.
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Trove
Gewinnt ein Chonkxion im Wert von 25 Euro!
16.02.2022 um 14:16 Uhr
Jetzt könnt ihr ein besonderes Reittier für das MMO Trove abstauben. Wartet aber nicht zu lange, denn die Codes sind begrenzt.
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Jetzt könnt ihr ein besonderes Reittier für das MMO Trove abstauben. Wartet aber nicht zu lange, denn die Codes sind begrenzt.
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Desert Operations
Starter-Paket fürs Strategiespiel zu gewinnen
23.11.2021 um 11:19 Uhr
Alle Mann bereitmachen für die Front! Desert Operations sucht Nachwuchsgeneräle. Wir haben die passenden Starter-Pakete.
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Alle Mann bereitmachen für die Front! Desert Operations sucht Nachwuchsgeneräle. Wir haben die passenden Starter-Pakete.
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Aura Kingdom
Holt euch zu Halloween ein besonderes Reittier!
21.10.2021 um 16:37 Uhr
Passend zu Halloween gibt es neue Inhalte in Aura Kingdom und obendrauf könnt ihr noch an einem Gewinnspiel teilnehmen.
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Passend zu Halloween gibt es neue Inhalte in Aura Kingdom und obendrauf könnt ihr noch an einem Gewinnspiel teilnehmen.
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Bei Giveaways Geschenke abgreifen!
Als Spielemagazin haben wir immer wieder die Ehre, diverse Giveaways zu veranstalten und dich mit allerlei Bonuscodes, Beta Keys und lustigen Krimskrams zu versorgen. Immer wieder planen wir in Zusammenarbeit mit Entwicklerstudios beziehungsweise Spielebetreibern besondere Gewinnspiele, bei denen du dir teilweise sogar exklusive Items und mehr sicherst! Doch was genau kannst du bei Giveaways auf browsergames.de abgreifen? Hier einige wenige Beispiele:
- einen Beta Key zu einem Spiel in der geschlossenen Testphase
- Bonuscodes zum direkten Einlösen im Spiel
- besondere Items zu verschiedenen Events
- Merchandise-Artikel wie wertvolle Figuren und mehr
Mit Beta Keys schon vorab ein Spiel ausprobieren!
Oftmals bieten Spielebetreiber nur einer begrenzten Anzahl an Gamern die Möglichkeit, ein Online-Spiel während der sogenannten Closed Beta auszuprobieren. Kein Wunder, schließlich sollten erst zahlreiche Fehler in kleinerer Testumgebung behoben werden, bevor alle interessierten Spieler ran dürfen. Bei einer Closed Beta handelt es sich um eine geschlossene Testphase, zu der du nur Zugang erhältst, wenn du über eine Einladung oder einen speziellen Zugangscode – einen Beta Key – verfügst. Und genau dabei können wir dir in vielen Fällen behilflich sein. Im Magazinbereich auf unserem Spieleportal findest du immer wieder Giveaways, bei denen wir Zugangsschlüssel zu Games aller Genres verlosen beziehungsweise vergeben. Sind die Game Codes stark limitiert, pickt unsere Gewinnspielfee zufällig einige Teilnehmer heraus. Gibt es allerdings jede Menge solcher Codes, verfahren wir oft nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Schnell sein und regelmäßig auf Browsergames.de vorbeischauen lohnt sich also, wenn du dir die Chance auf Zugangscodes und mehr nicht entgehen lassen möchtest. Auch Bonuscodes stehen in der Gunst der Spieler weit oben: Diese sind zumeist zeitlich begrenzt und bescheren dir dekorative Items, Ingame-Währung, besondere Waffen, Rüstungen und viele weitere Items. Das ist natürlich von Spiel zu Spiel unterschiedlich und mitunter abhängig von der aktuellen Spendierlaune des jeweiligen Publishers. Und auch wenn es sich nur um Kleinigkeiten handelt – eine E-Mail von uns mit einer Gewinnbenachrichtigung oder dem lang ersehnten Code bereitet in der Regel immer eine riesengroße Freude.
Unkompliziert bei Giveaways mitmachen
Du hast Giveaways gefunden, weißt aber nicht so recht, was du machen musst, um daran teilzunehmen? Grundsätzlich ist die Teilnahme simpel. Alle nötigen Informationen findest du direkt bei der Aktion zu einem Spiel. In den meisten Fällen reicht es vollkommen aus, wenn du deine E-Mail-Adresse im dafür vorgesehenen Feld eintippst. Hast du das einmal erledigt, erhältst du innerhalb weniger Minuten eine E-Mail mit deinem Gewinn – vorausgesetzt, andere Leser sind dir nicht zuvorgekommen. Manchmal aber gehört es zu deinen Aufgaben, eine Frage per E-Mail zu beantworten oder einen Kommentar zur Aktion zu hinterlassen. Wie du siehst, ist die Teilnahme kinderleicht und wird bei jedem Giveaway kurz erklärt.