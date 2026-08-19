Aktuelle Gaming News
My Free Zoo
Sommer, Sonne, Sizilien – Das Sommerevent 2026 startet!
19.08.2026 um 12:00 Uhr
Ab nach Sizilien! Sammle Sonnen-Punkte und sichere dir tolle Belohnungen
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Ab nach Sizilien! Sammle Sonnen-Punkte und sichere dir tolle Belohnungen
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Seafight
Civil War: Call of Booty – Piraten und Wikinger kämpfen um die Booty Passage
13.08.2026 um 10:00 Uhr
Wähle Deine Seite: Der Kampf um Nauticas wertvollste Wasserstraße beginnt!
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Wähle Deine Seite: Der Kampf um Nauticas wertvollste Wasserstraße beginnt!
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Drakensang Online
Macht euch bereit für die Sommersonnenwende!
13.08.2026 um 09:00 Uhr
Kalodoro ruft: Feiert die Sommersonnenwende!
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Kalodoro ruft: Feiert die Sommersonnenwende!
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DarkOrbit
Hitac Assault: Die Invasoren kehren in Massen zurück
12.08.2026 um 10:00 Uhr
Kampf um den menschlichen Raum: Hitac Assault trifft auf Pursuit of Prestige
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Kampf um den menschlichen Raum: Hitac Assault trifft auf Pursuit of Prestige
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Puschelfarm
11:11:11 Uhr am 11. August: Der Sternenformpuschel startet durch
11.08.2026 um 15:50 Uhr
Sonnenfinsternis, Perseiden & ein neuer Puschel – das erwartet Dich diese Woche
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Sonnenfinsternis, Perseiden & ein neuer Puschel – das erwartet Dich diese Woche
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My Little Farmies
Pack deinen Rucksack: Das Zeltlager-Event ist da!
11.08.2026 um 15:29 Uhr
Willkommen im Zeltlager – das Spätsommerevent 2026 startet!
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Willkommen im Zeltlager – das Spätsommerevent 2026 startet!
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Seafight
Seathebys ruft: Zerschmettere Crystal Raider, sichere Dir den Zuschlag!
23.07.2026 um 17:56 Uhr
Auktion des Schmerzes – Die Crystal Raider sind zurück
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Auktion des Schmerzes – Die Crystal Raider sind zurück
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DarkOrbit
Alien-CPU winkt: Stelle Dich Plutus im Duell!
15.07.2026 um 08:00 Uhr
Der Spießrutenlauf beginnt – Plutus wartet auf Herausforderer
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Der Spießrutenlauf beginnt – Plutus wartet auf Herausforderer
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Mysteriöses Wimmelbild-Abenteuer: Icebound Secrets 3 ab sofort spielbar
08.07.2026 um 09:00 Uhr
Mit Icebound Secrets 3: Endless Night erwartet dich ab sofort ein spannendes Wimmelbild-Abenteuer auf Deutschland-Spielt.de.
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Mit Icebound Secrets 3: Endless Night erwartet dich ab sofort ein spannendes Wimmelbild-Abenteuer auf Deutschland-Spielt.de.
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Drakensang Online
Die Dreadfyre-Festung kehrt zurück!
18.06.2026 um 15:29 Uhr
Betritt die Tückische Domäne und stelle dich der Bedrohung
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Betritt die Tückische Domäne und stelle dich der Bedrohung
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Zoo 2: Animal Park
Zoo 2 feiert 20 Jahre Upjers mit großem Sommerevent
18.06.2026 um 14:21 Uhr
Das Upjers-Jubiläum startet in Zoo 2: Animal Park
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Das Upjers-Jubiläum startet in Zoo 2: Animal Park
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Seafight
Piraten-Cup 2026: Auf Kurs zum Ozean-Titel
10.06.2026 um 09:00 Uhr
Kapitän Kickbart lädt ein zum ultimativen Piraten-Cup
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Kapitän Kickbart lädt ein zum ultimativen Piraten-Cup
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DarkOrbit
Protegit Pandemonium entfesselt das Chaos im All
15.05.2026 um 00:00 Uhr
Chaos-Alarm: Kämpfe im neuen DarkOrbit Event um wertvolle Belohnungen
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Chaos-Alarm: Kämpfe im neuen DarkOrbit Event um wertvolle Belohnungen
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Dinosaur Park: Primeval Zoo
Neues Highlight: Rahonavis in Hellblau im Muttertagsevent
05.05.2026 um 09:00 Uhr
Sammeln & Tauschen zum Muttertag – jetzt im Dinosaur Park!
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Sammeln & Tauschen zum Muttertag – jetzt im Dinosaur Park!
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Wurzelimperium 2
Feiere den Muttertag mit exklusiven Belohnungen in Wurzelimperium 2
04.05.2026 um 09:00 Uhr
Liebevolle Deko & große Gewinne: Das Muttertagsevent ist da!
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Liebevolle Deko & große Gewinne: Das Muttertagsevent ist da!
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Zoo 2: Animal Park
Ritterturnier zum Muttertag im Zoo 2: Animal Park
29.04.2026 um 09:00 Uhr
Muttertagsevent: Sammle Kronen und gewinne exklusive Tiere
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Muttertagsevent: Sammle Kronen und gewinne exklusive Tiere
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DarkOrbit
Galactic Strife Event: Ruhm, Belohnungen und epische Schlachten
20.04.2026 um 14:10 Uhr
Kämpfe, steige auf, dominiere: Galactic Strife ist da
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Kämpfe, steige auf, dominiere: Galactic Strife ist da
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Farmerama
Die Zeitmaschine ist startklar – bist du bereit für das Abenteuer?
09.04.2026 um 17:33 Uhr
Zeitreise-Alarm in FARMERAMA: Steig ein und entdecke neue Belohnungen!
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Zeitreise-Alarm in FARMERAMA: Steig ein und entdecke neue Belohnungen!
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Seafight
Rückkehr der Killereier: Anne Bunny schlägt zurück
08.04.2026 um 17:29 Uhr
Seafight Event: Die Killereier kehren zurück
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Seafight Event: Die Killereier kehren zurück
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My Little Farmies
Frühlingsspaß in My Little Farmies: Das Osterevent 2026 startet!
29.03.2026 um 09:00 Uhr
„Spiele im Garten“: Sammle Wasserbomben-Punkte und sichere dir tolle Belohnungen
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„Spiele im Garten“: Sammle Wasserbomben-Punkte und sichere dir tolle Belohnungen
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