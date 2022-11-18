TIPPS, TRICKS & CHEATS ZU ONLINE-SPIELEN
Game of Thrones
Wertvolle Einsteigertipps
18.11.2022 um 14:19 Uhr
Ihr wollt euch in Westeros einen Namen machen? Wir haben ein paar praktische Tipps für euren Einstieg in Game of Thrones: Winter Is Coming.
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Ihr wollt euch in Westeros einen Namen machen? Wir haben ein paar praktische Tipps für euren Einstieg in Game of Thrones: Winter Is Coming.
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My Free Zoo
So funktioniert der Auswilderungswettlauf
07.11.2022 um 15:54 Uhr
Regelmäßig findet in My Free Zoo ein Teamwettbewerb statt, bei dem es ums Auswildern von Tieren geht. Wir fassen alles Wichtige dazu zusammen.
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Regelmäßig findet in My Free Zoo ein Teamwettbewerb statt, bei dem es ums Auswildern von Tieren geht. Wir fassen alles Wichtige dazu zusammen.
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Game of Thrones
Alles, was ihr über Kommandantenwaffen wissen müsst
02.05.2022 um 16:32 Uhr
Im "Game of Thrones"-Browsergame könnt ihr eure Helden mit Waffen ausrüsten, was ihr keinesfalls ignorieren solltet.
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Im "Game of Thrones"-Browsergame könnt ihr eure Helden mit Waffen ausrüsten, was ihr keinesfalls ignorieren solltet.
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Rail Nation
Darauf kommt es beim Forschen an
21.04.2022 um 17:13 Uhr
Welche Loks, welche Upgrades: Worauf ihr bei der Forschung in Rail Nation achten solltet, erfahrt ihr hier.
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Welche Loks, welche Upgrades: Worauf ihr bei der Forschung in Rail Nation achten solltet, erfahrt ihr hier.
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Lost Ark
Kombofähigkeiten: Hört nicht auf das Spiel!
16.02.2022 um 15:36 Uhr
In Lost Ark gibt es mehrere Skill-Kategorien, darunter Kombos. Wie ihr die richtig nutzt, erklärt euch das Spiel nicht.
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In Lost Ark gibt es mehrere Skill-Kategorien, darunter Kombos. Wie ihr die richtig nutzt, erklärt euch das Spiel nicht.
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Lost Ark
Klassenübersicht: Die Qual der Wahl
10.02.2022 um 16:57 Uhr
Das Angebot an Klassen in Lost Ark ist groß und irgendwie sind alle verführerisch. Wir geben euch eine Übersicht.
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Das Angebot an Klassen in Lost Ark ist groß und irgendwie sind alle verführerisch. Wir geben euch eine Übersicht.
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Taonga: die Inselfarm
Nachbarn sind was Besseres als Freunde
01.02.2022 um 15:09 Uhr
In Tanonga: die Inselfarm ist es gut, viele Nachbarn zu haben, denn die können euch eine große Hilfe sein.
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In Tanonga: die Inselfarm ist es gut, viele Nachbarn zu haben, denn die können euch eine große Hilfe sein.
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Dinosaur Park: Primeval Zoo
Wichtiges zu DNA-Teilen und Bernstein
26.01.2022 um 09:57 Uhr
Dinosaur Park – Primeval Zoo: Wichtiges zu DNA-Teilen und Bernstein
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Dinosaur Park – Primeval Zoo: Wichtiges zu DNA-Teilen und Bernstein
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Dinosaur Park: Primeval Zoo
Geschlechterwechsel leichtgemacht
25.01.2022 um 10:36 Uhr
In Dinosaur Park: Primeval Zoo ist es einfach, Pärchen für die Zucht zu bilden, wenn ihr zwei Tiere einer Rasse habt.
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In Dinosaur Park: Primeval Zoo ist es einfach, Pärchen für die Zucht zu bilden, wenn ihr zwei Tiere einer Rasse habt.
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Halo Infinite
Alle 22 Waffen erklärt
21.12.2021 um 17:06 Uhr
Wir stellen euch das Waffenarsenal von Halo Infinite vor und verraten, worauf ihr achten müsst.
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Wir stellen euch das Waffenarsenal von Halo Infinite vor und verraten, worauf ihr achten müsst.
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My Little Farmies
Alles, was ihr über die Olaus-See-Region wissen müsst
13.12.2021 um 16:51 Uhr
In My Little Farmies gibt es mittlerweile eine Region, die aus einem großen See besteht und daher was Besonderes ist.
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In My Little Farmies gibt es mittlerweile eine Region, die aus einem großen See besteht und daher was Besonderes ist.
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Halo Infinite
Alle Spielmodi kurz und knapp erklärt
30.11.2021 um 14:19 Uhr
Wir verraten euch, worum es bei "Hamstern", "Festungen". "Oddball" und Co in Halo Infinite geht.
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Wir verraten euch, worum es bei "Hamstern", "Festungen". "Oddball" und Co in Halo Infinite geht.
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Halo Infinite
Fünf wichtige Tipps für angehende Spartans
29.11.2021 um 15:53 Uhr
Ihr seid gerade in Halo Infinite eingestiegen oder habt es noch vor? Dann haben wir ein paar wesentliche Tipps für euch.
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Ihr seid gerade in Halo Infinite eingestiegen oder habt es noch vor? Dann haben wir ein paar wesentliche Tipps für euch.
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Alle Infos zu den Overdrives
26.11.2021 um 16:55 Uhr
Wir erklären euch, was es mit den Overdrives in Tanki Online auf sich hat und was die einzelnen Untersätze so können.
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Wir erklären euch, was es mit den Overdrives in Tanki Online auf sich hat und was die einzelnen Untersätze so können.
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Zoo 2: Animal Park
Zoo 2 – Animal Park: Grundwissen zum Terrariumhaus
12.11.2021 um 17:00 Uhr
Das Terrariumhaus ist eine der jüngsten Neuerungen in Zoo 2: Animal Park mit ein paar Besonderheiten.
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Das Terrariumhaus ist eine der jüngsten Neuerungen in Zoo 2: Animal Park mit ein paar Besonderheiten.
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Raid: Shadow Legends
Raid – Shadow Legends: Was ihr über Glyphen wissen müsst
11.11.2021 um 17:05 Uhr
Mit Glyphen lassen sich Artefakte und Schmuckstücke in Raid: Shadow Legends teils deutlich aufwerten.
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Mit Glyphen lassen sich Artefakte und Schmuckstücke in Raid: Shadow Legends teils deutlich aufwerten.
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Abardon
Die Wildnis ruft: Guide für Abenteuerlustige
10.11.2021 um 14:15 Uhr
Abardon punktet mit ungewöhnlichen Spielfeatures, von denen sich andere Entwickler gern ein, zwei Dinge abgucken dürfen.
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Abardon punktet mit ungewöhnlichen Spielfeatures, von denen sich andere Entwickler gern ein, zwei Dinge abgucken dürfen.
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Das Waffenspiel erklärt
29.10.2021 um 16:38 Uhr
"Waffenspiel" ist einer der spaßigsten Modi im Actiospiel Tanki Online. Wir erklären euch, wie er funktioniert.
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"Waffenspiel" ist einer der spaßigsten Modi im Actiospiel Tanki Online. Wir erklären euch, wie er funktioniert.
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Raid: Shadow Legends
Raid – Shadow Legends: Alles zu den Fraktionskriegen
29.10.2021 um 15:57 Uhr
Warum es sich lohnt, in Raid: Shadow Legends in Gruften hinabzusteigen, verraten wir euch in diesem Artikel.
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Warum es sich lohnt, in Raid: Shadow Legends in Gruften hinabzusteigen, verraten wir euch in diesem Artikel.
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Arkheim – Realms at War
Das Achievement-System
29.10.2021 um 15:14 Uhr
Arkheim – Realms at War bietet wie viele moderne Spiele Achievements. Doch nicht alle schaltet ihr dauerhaft frei.
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Arkheim – Realms at War bietet wie viele moderne Spiele Achievements. Doch nicht alle schaltet ihr dauerhaft frei.
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Tipps und Tricks auf Browsergames.de: Alles Wissenswerte auf einen Blick!
Für jedes Online Game denken sich die Entwickler kleine Besonderheiten aus, die nur wenigen Spielern bekannt sind. Gewusst wie sind mit ein paar Kniffen hier, einem Insider-Tipp da, schnell Fortschritte herausgespielt, ohne die es wesentlich länger dauern würde zum Ziel zu kommen. So gut wie jeder Spieler hat sich schon einmal in den Weiten des Internets nach dieser Art Hilfestellung umgesehen. Einige Spieler sind auch auf der Suche nach Cheats oder versuchen Fehler im Spiel dafür zu nutzen, sich auf illegale Weise Vorteile zu verschaffen. Hacking, verbotene Skripte und Botusing sind genauso wie das Ausnutzen von Exploits und Glitches unfaire Mittel und benachteiligen diejenigen, die regelkonform spielen. Bei vielen Online-Spielen erlaubt sind hingegen Modifikationen (Mods), also kostenlose und von Usern selbst erstellte Varianten für ein Game.
Das findest du in der Kategorie Tipps und Tricks:
- Übersichten zu Bonuscodes, Gutscheincodes für Browsergames
- Wie du legal und gratis Premium-Währung für deinen Account bekommst
- Freunde, Nachbarn oder Clanmitglieder für dein Team im Spiel
- Guides zu bestimmten Szenarios, Bossgegnern oder Events
In der Kategorie Tipps und Tricks auf Browsergames.de erfährst du alles Wissenswerte für deine Lieblingsspiele. Beispielsweise findest du nützliche Hinweise, Übersichten und detaillierte Infos zu einzelnen Spiel-Features in dieser Sparte. Guides, den einen oder anderen Walkthrough und Tricks der Profis gehören ebenfalls dazu. Manchmal erwarten dich auch Listen mit genehmigten Codes, mit denen du kostenlose Sachen abstauben kannst. Aber genauso wirst du fündig, wenn du dich einfach zu einem bestimmten Event in deinem Lieblingsspiel informieren willst. Mitunter bietet sich dir auch eine hilfreiche Info zur einen oder anderen Mod. Die Sammlung an Spieletipps auf Browsergames.de wird stetig erweitert, es lohnt sich also, immer mal wieder reinzuschauen oder den RSS-Feed zu Tipps und Tricks zu abonnieren.
Das findest du nicht auf Browsergames.de:
Auf Browsergames.de findet ihr jedoch keinen unerlaubten Cheat, illegales Skript oder eine Anleitung, wie ihr Bugs in Spielen ausnutzen könnt. Wir glauben, dass Bot-Programme und Co. langfristig ein Online Game kaputt machen, daher fördern wir deren Verbreitung nicht auch noch. Sind die automatischen Hilfen wie beispielsweise Kampfsimulatoren seitens der Entwickler oder Betreiber aber erlaubt, sieht die Sache natürlich anders aus. Solltest du unter Tipps und Tricks doch nicht die Spieltipps finden, die du suchst, empfiehlt sich ein Blick in die Kommentare oder eine E-Mail ans Redaktions-Team. Hinweise oder Erweiterungsvorschläge werden immer dankbar angenommen. Vielleicht entdeckst du dann schon bald genau den Tipp, Guide oder Trick, den du wissen wolltest.