Tipps und Tricks auf Browsergames.de: Alles Wissenswerte auf einen Blick!

Für jedes Online Game denken sich die Entwickler kleine Besonderheiten aus, die nur wenigen Spielern bekannt sind. Gewusst wie sind mit ein paar Kniffen hier, einem Insider-Tipp da, schnell Fortschritte herausgespielt, ohne die es wesentlich länger dauern würde zum Ziel zu kommen. So gut wie jeder Spieler hat sich schon einmal in den Weiten des Internets nach dieser Art Hilfestellung umgesehen. Einige Spieler sind auch auf der Suche nach Cheats oder versuchen Fehler im Spiel dafür zu nutzen, sich auf illegale Weise Vorteile zu verschaffen. Hacking, verbotene Skripte und Botusing sind genauso wie das Ausnutzen von Exploits und Glitches unfaire Mittel und benachteiligen diejenigen, die regelkonform spielen. Bei vielen Online-Spielen erlaubt sind hingegen Modifikationen (Mods), also kostenlose und von Usern selbst erstellte Varianten für ein Game.

Das findest du in der Kategorie Tipps und Tricks:

Übersichten zu Bonuscodes, Gutscheincodes für Browsergames

Wie du legal und gratis Premium-Währung für deinen Account bekommst

Freunde, Nachbarn oder Clanmitglieder für dein Team im Spiel

Guides zu bestimmten Szenarios, Bossgegnern oder Events

In der Kategorie Tipps und Tricks auf Browsergames.de erfährst du alles Wissenswerte für deine Lieblingsspiele. Beispielsweise findest du nützliche Hinweise, Übersichten und detaillierte Infos zu einzelnen Spiel-Features in dieser Sparte. Guides, den einen oder anderen Walkthrough und Tricks der Profis gehören ebenfalls dazu. Manchmal erwarten dich auch Listen mit genehmigten Codes, mit denen du kostenlose Sachen abstauben kannst. Aber genauso wirst du fündig, wenn du dich einfach zu einem bestimmten Event in deinem Lieblingsspiel informieren willst. Mitunter bietet sich dir auch eine hilfreiche Info zur einen oder anderen Mod. Die Sammlung an Spieletipps auf Browsergames.de wird stetig erweitert, es lohnt sich also, immer mal wieder reinzuschauen oder den RSS-Feed zu Tipps und Tricks zu abonnieren.

Das findest du nicht auf Browsergames.de:

Auf Browsergames.de findet ihr jedoch keinen unerlaubten Cheat, illegales Skript oder eine Anleitung, wie ihr Bugs in Spielen ausnutzen könnt. Wir glauben, dass Bot-Programme und Co. langfristig ein Online Game kaputt machen, daher fördern wir deren Verbreitung nicht auch noch. Sind die automatischen Hilfen wie beispielsweise Kampfsimulatoren seitens der Entwickler oder Betreiber aber erlaubt, sieht die Sache natürlich anders aus. Solltest du unter Tipps und Tricks doch nicht die Spieltipps finden, die du suchst, empfiehlt sich ein Blick in die Kommentare oder eine E-Mail ans Redaktions-Team. Hinweise oder Erweiterungsvorschläge werden immer dankbar angenommen. Vielleicht entdeckst du dann schon bald genau den Tipp, Guide oder Trick, den du wissen wolltest.