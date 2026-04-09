Werde Farmer! Du hast die Wahl, wie du deinen riesigen Hof gestalten möchtest. Farmerama bietet dir zahlreiche Möglichkeiten, deinen Boden zu bewirtschaften. Zunächst stehen dir im Browserspiel Farmerama aus dem Hause Bigpoint ein stattliches Bauernhaus, eine Scheune, eine Windmühle, ein Wassertank und ein Misthaufen zur Verfügung. Entscheidend ist aber, was du mit deinem großen Landbesitz anstellst.
Farmerama
- Spiele den Klassiker unter den Farm-Simulationen
- Zahlreiche Events im ganzen Jahr
- Komplexe Produktionsabläufe
- Bewirtschafte Farmen auf dem Land und in der Südsee
- Züchte Tiere und vieles mehr
- Beschreibung
- Magazin
Farmerama - der Klassiker unter den Bauernhof-Spielen
Die typischen Aufgaben eines Farmers
Zu deinen regelmäßigen Aufgaben gehört unter anderem folgendes:
Saat aussäen, gießen, düngen
Ernte einholen
Bäume anpflanzen und bewässern
Neue Felder anlegen
Ställe fürs Vieh
Tiere füttern und ihre Produkte (wie Milch und Eier abholen)
Pflanzliche und tierische Produkte zu anderen Gütern weiterverarbeiten
Überschuss gewinnbringend verkaufen
Tierbabys züchten
Quests erledigen und bei Events schicke Dekorationen gewinnen
Für verschiedene Obstsorten benötigst du auch verschiedene Felder und für Kühe brauchst du andere Ställe als für Schweine. Du hast also viele verschiedene Möglichkeiten, deinen Bauernhof zu gestalten und zu bewirtschaften. Auch solltest du das Telefon ständig im Blick behalten, denn nur so bekommst du mit, wenn sich potenzielle Kunden deinem Hof nähern. Und du willst deine Ernte schließlich zu einem möglichst hohen Preis verkaufen!
Du hast zudem die Möglichkeit, deine Waren auf dem Markt feilzubieten oder mit anderen Spielern Handel zu treiben. Das Ziel von Farmerama ist es, deinen Kontostand aufzubessern, im Level aufzusteigen und auf der Rangliste der besten Bauern immer weiter nach oben zu klettern. Auch steht es dir frei, dich verschiedenen Berufsfeldern zu widmen. Die wichtigste Informationsquelle in Farmerama ist der "Farm Herold", die virtuelle Zeitung für den Landwirt von heute. Darin findest du Tipps rund um die Landwirtschaft, Hintergrundinformationen über Pflanzen und Tiere und natürlich darf auch die Bauernregel des Tages nicht fehlen. Den Anzeigenteil kannst du übrigens nutzen, um deine Waren anzupreisen.
Bahamarama und Tierzucht
Seit der Veröffentlichung des kostenlosen Browserspiels Farmerama im Dezember 2009 hat Entwickler Bigpoint viel am ursprünglichen Spiel verändert und verbessert. Die Wilde Wiese, Bahamarama, der Vollmondacker, etliche Zuchtoptionen und unzählige neue Tierarten wurden dem Onlinespiel hinzugefügt. Im Browsergame Farmerama erwarten dich also viele verschiedene Aufgaben, die du lösen musst. Am besten, du suchst dir möglichst schnell Nachbarn im Spiel, also Freunde, denn manche Herausforderungen lassen sich nur gemeinsam lösen. Außerdem macht es einfach mehr Spaß, zusammen Landwirtschaft zu betreiben und zu erfolgreichen Bauern aufzusteigen.
Über Farmerama Cheats und kostenlose Tulpgulden
Noch ein Tipp: Auch wenn viele Spieler versuchen in Farmerama Cheats anzuwenden, so werden sie doch schnell feststellen, dass in Browsergames keine Cheats existieren. Darüber hinaus müssen wir dich warnen: Es gibt keine kostenlosen Tulpgulden (Gewinnspiele ausgenommen). Falle also nicht auf Fishing-Mails oder dubiose Webseiten herein, die gratis Tulpgulden anbieten!
- Regelmäßige Events
- Zahlreiche Farmtiere und Produkte
- Unterschiedliche Farmen (Bahamarama, Wilde Wiese, Ziergarten)
- Große, aktive Community
- Sich wiederholende Quests
- Levelfortschritt dauert lange