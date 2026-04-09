Du hast zudem die Möglichkeit, deine Waren auf dem Markt feilzubieten oder mit anderen Spielern Handel zu treiben. Das Ziel von Farmerama ist es, deinen Kontostand aufzubessern, im Level aufzusteigen und auf der Rangliste der besten Bauern immer weiter nach oben zu klettern. Auch steht es dir frei, dich verschiedenen Berufsfeldern zu widmen. Die wichtigste Informationsquelle in Farmerama ist der "Farm Herold", die virtuelle Zeitung für den Landwirt von heute. Darin findest du Tipps rund um die Landwirtschaft, Hintergrundinformationen über Pflanzen und Tiere und natürlich darf auch die Bauernregel des Tages nicht fehlen. Den Anzeigenteil kannst du übrigens nutzen, um deine Waren anzupreisen.