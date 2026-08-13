Sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind und das Festival beginnt, liegt es an euch, dafür zu sorgen, dass die Feierlichkeiten ein voller Erfolg werden! Besiegt würdige Gegner in ganz Dracania, um Fährtickets zu erhalten, erledigt tägliche Quests und sammelt Insignien der Hilfsbereitschaft, um euren Helferrang zu steigern. Je mehr ihr euch für das Festival einsetzt, desto größer fallen eure Belohnungen aus.

Also, Helden von Dracania: Packt eure Ausrüstung und macht euch bereit für ein sommerliches Abenteuer! Die Sommersonnenwende in Drakensang Online hält zahlreiche Herausforderungen, besondere Belohnungen und jede Menge festliche Stimmung für euch bereit. Lasst euch dieses Event nicht entgehen!