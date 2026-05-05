Wenn dir Panda, Gorilla und Co zu langweilig sind, dann setze deinen Tierparkbesuchern doch mal eine Attraktion vor die Augen, die sie garantiert nicht erwarten! Als Hüter einer prähistorischen Tierwelt in Dinosaur Park: Primeval Zoo kannst du nämlich auch T-Rex und Brontosaurus ins Gehege packen und so zum größten Zoo-Tycoon werden, den die Welt je gesehen hat.
Dinosaur Park: Primeval Zoo
- Mischung aus Zoosimulation, Tycoon-Spiel und Dinozucht
- Einen eigenen Dino-Park aufbauen
- Als App und als Browserversion
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- Beschreibung
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Dinosaur Park: Primeval Zoo spielen und einen Zoo mit Sauriern verwalten
Heute auf dem Programm: Dino-Bespaßung!
Kümmerst du dich gut um deine Schützlinge, kannst du schon bald Nachwuchs und neue Tierarten begrüßen. Die Aufzucht verschiedener Urzeittiere erfordert jedoch deine volle Aufmerksamkeit. Es gilt nicht nur, die Futtertröge zu füllen und für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen, sondern auch auf das seelische Wohl der Dino-Zoobewohner zu achten: Spielgeräte und abwechslungsreiche Beschäftigung stehen auf der Tagesordnung. Schließlich willst du deinen Besuchern auch glückliche Tiere zeigen, oder nicht?
Auch ein Dinosaurierpark braucht Einnahmen
Dein Alltag in Dinosaur Park: Primeval Zoo läuft fast genauso ab wie in einem "normalen" Zoo: Du bist gleichermaßen verantwortlich für die Gehege und deren Bewohner und musst darüber hinaus auch noch schauen, dass genug Geld in die Kasse kommt. Nur dann kannst du dafür Sorge tragen, dass es allen gut geht und hier und da sogar neue Attraktionen deine kleine fantastische Welt bereichern. Der Eintritt zahlender Kunden ist dabei nur der Anfang, denn Imbissbuden und Verkaufsstände erfüllen die Sehnsüchte der Besucher nach einem Eis am Stil oder einem Souvenir. Eine clevere Investitionsstrategie muss her, wenn du nicht irgendwann auf dem Trockenen und ohne Mitarbeiter sitzen willst.
Das Dinosaurierspiel von upjers reiht sich ein in eine ganze Abteilung von Tiersiimulationsspielen, für die der Bamberger Online-Spielebetreiber verantwortlich zeichnet: Zoo 2: Animal Park, Horse Farm oder My Free Zoo sind die Namen der bekanntesten kostenlos spielbaren Vertreter. Bislang gibt es eine App-Version für Smartphones und Tablets sowie die Version für den Webbrowser.