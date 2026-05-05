Auch ein Dinosaurierpark braucht Einnahmen

Dein Alltag in Dinosaur Park: Primeval Zoo läuft fast genauso ab wie in einem "normalen" Zoo: Du bist gleichermaßen verantwortlich für die Gehege und deren Bewohner und musst darüber hinaus auch noch schauen, dass genug Geld in die Kasse kommt. Nur dann kannst du dafür Sorge tragen, dass es allen gut geht und hier und da sogar neue Attraktionen deine kleine fantastische Welt bereichern. Der Eintritt zahlender Kunden ist dabei nur der Anfang, denn Imbissbuden und Verkaufsstände erfüllen die Sehnsüchte der Besucher nach einem Eis am Stil oder einem Souvenir. Eine clevere Investitionsstrategie muss her, wenn du nicht irgendwann auf dem Trockenen und ohne Mitarbeiter sitzen willst.