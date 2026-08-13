Jetzt ist es an Dir, Kapitän: Wähle Deine Seite und kämpfe im Event Civil War: Call of Booty, um die gegnerische Fraktion zu vernichten. Auf Dich warten zahlreiche Belohnungen – von zusätzlichen Ressourcen bis hin zu exklusiven Beutestücken, die nur während des Events erhältlich sind.

Ob Piraten oder Wikinger – die Entscheidung liegt bei Dir. Schnapp Dir Deine Crew, sichere Dir die Kontrolle über die Booty Passage und beweise, dass Deine Fraktion die Herrschaft über die Meere verdient. Segle noch heute los und sichere Dir Deinen Anteil an der Beute!