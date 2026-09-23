Neues Eventtier & herbstliche Deko: Der Graue Pfaufasan zieht ein
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Goldener Herbst im Zoo – Das Fall-Event 2026 ist da!
Der Herbst hält Einzug in euren Zoo! Vom 23. September, 12:00 Uhr, bis zum 7. Oktober, 11:59 Uhr, dreht sich bei uns alles um goldene Blätter und stimmungsvolle Dekoration. Schmückt euren Zoo mit besonderen Fall-Dekorationen im Zirkus-Design und sammelt während der Sammelphase die Eventwährung „Blätter". Diese könnt ihr jederzeit während der Sammel- und Tauschphase gegen attraktive Belohnungen eintauschen.
Als besonderes Highlight erwartet euch außerdem ein neues Eventtier: der Graue Pfaufasan zieht in dieser Saison in eure Gehege ein und wartet darauf, entdeckt zu werden.
Macht euren Zoo bereit für den goldenen Herbst – schnappt euch die Fall-Dekorationen, sammelt fleißig Blätter und sichert euch tolle Belohnungen, bevor das Event am 7. Oktober endet!