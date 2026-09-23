Als besonderes Highlight erwartet euch außerdem ein neues Eventtier: der Graue Pfaufasan zieht in dieser Saison in eure Gehege ein und wartet darauf, entdeckt zu werden.

Macht euren Zoo bereit für den goldenen Herbst – schnappt euch die Fall-Dekorationen, sammelt fleißig Blätter und sichert euch tolle Belohnungen, bevor das Event am 7. Oktober endet!