Wer den Sternenformpuschel sein Eigen nennen möchte, kann sich das Puschelei ab dem 11. August um 11:11:11 Uhr für 11 € sichern. Wichtig zu wissen: Aufgrund eines Darstellungsfehlers wurden Platzhalterwerte wie 1.111 m² Wiese und 11 € Kaufpreis bereits vorzeitig sichtbar, weshalb diese Werte nun final bestehen bleiben. Wer zusätzliche Wiese benötigt, kann bis zum 13. August von einer Premiumaktion mit doppelter Wiese zum halben Preis profitieren.

Rund um die Sonnenfinsternis und die Perseiden lohnt sich außerdem ein Blick auf den Login-Bonus: Vom 12. bis 16. August gibt es für Besitzer bestimmter Puschels Premiumzeit, Kristalle, zusätzliche Wiese und sogar einen satten Münzbonus von 1,111 % am 16. August. Wer die Sonnenfinsternis live nicht beobachten kann, findet in den News zudem einen Link zum NASA-Livestream – und den wichtigen Hinweis, niemals ohne Schutzbrille direkt in die Sonne zu schauen.