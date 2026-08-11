Willkommen im Zeltlager – das Spätsommerevent 2026 startet!
- home
- my-little-farmies
pack-deinen-rucksack-das-zeltlager-event-ist-da
Pack deinen Rucksack: Das Zeltlager-Event ist da!
Pack deinen Rucksack und mach dich bereit für jede Menge Lagerfeuer-Feeling in My Little Farmies! Vom 11. August 2026 um 11:00 Uhr bis zum 18. August 2026 um 10:59 Uhr erwartet dich das Spätsommerevent „Willkommen im Zeltlager“. Stelle passende Dekorationen in deinem Dorf auf und verwandle deine Farm in ein gemütliches Zeltlager.
Bei diesem besonderen Sammelevent funktioniert das Punktesammeln etwas anders als gewohnt: Jede Event-Dekoration besitzt einen eigenen Cooldown und einen Halstücher-Wert. Sobald der Cooldown abgelaufen ist, kannst du die gesammelten Halstücher über einen Pin einsammeln. Je mehr Halstücher du sammelst, desto mehr attraktive Belohnungen kannst du dir während des Events sichern.
Freu dich unter anderem auf das neue Weltwunder „Pilzsucher-Hütte“ sowie viele weitere tolle Eventbelohnungen. Also nichts wie los: Stelle deine Zeltlager-Deko auf, sammle fleißig Halstücher und genieße den Spätsommer mit echtem Zeltlager-Flair in deinem Dorf!