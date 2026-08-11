Bei diesem besonderen Sammelevent funktioniert das Punktesammeln etwas anders als gewohnt: Jede Event-Dekoration besitzt einen eigenen Cooldown und einen Halstücher-Wert. Sobald der Cooldown abgelaufen ist, kannst du die gesammelten Halstücher über einen Pin einsammeln. Je mehr Halstücher du sammelst, desto mehr attraktive Belohnungen kannst du dir während des Events sichern.

Freu dich unter anderem auf das neue Weltwunder „Pilzsucher-Hütte“ sowie viele weitere tolle Eventbelohnungen. Also nichts wie los: Stelle deine Zeltlager-Deko auf, sammle fleißig Halstücher und genieße den Spätsommer mit echtem Zeltlager-Flair in deinem Dorf!