Im Aufbauspiel Zoo 2: Animal Park ist mächtig was los: Der Zoo von Tante Trude soll wieder auf Vordermann gebracht werden. Nach ihrem Tod hat sich bislang niemand gefunden, der sich dieser großen Aufgabe stellt – bis jetzt. Als tierlieber Mensch nimmst du die Herausforderung sofort an und machst dich daran, Gehege für Gehege zu bestücken und für das Wohl deiner Schützlinge zu sorgen. Der Bürgermeister gewährt dir für dieses Unterfangen lediglich eine Frist von 48 Stunden.
Zoo 2: Animal Park
- Kostenlos spielbare Tierpark-Simulation
- Zahlreiche Tierarten und Gehege
- Unterhaltsame Geschichte
- Für Browser, iOS und Android
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- Beschreibung
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Zoo 2: Animal Park spielen und einen Tierpark leiten
An die Arbeit!
Bevor du überhaupt über die Zukunft oder auch Neuausrichtung des Zoos richtig nachdenken kannst, erledigst du bereits die ersten Aufgaben: Gehege säubern, Tiere füttern und sogar bespaßen. Mit einigen Wischbewegungen via Finger am Smartphone und Tablet beziehungsweise mithilfe der Maus am PC ist im Nu alles abgearbeitet.
Viele Tiere, viele Aufgaben
In dem kostenlosen Zoospiel von upjers erweiterst du Stück für Stück den von Tante Trude aufgebauten Tierpark. Schnell hast du das nötige Kleingeld beisammen, um weitere Gehege zu errichten, sie auszustatten und mit neuen Fellträgern zu versehen. Das Angebot reicht vom Hausschwein über den Panda bis hin zum lustigen Tapir – alles Tiere, die im Grasgehege wohnen. Daneben findest du eine große Auswahl an Tieren vor, die Wälder, Gebirgslandschaften oder den Dschungel vorziehen.
Mit steigender Levelstufe tummeln sich immer mehr exotische Tiere in deinem Browser oder auf dem Display deines Smartphones und Tablets: ob Riesentukan, Giraffen, Wildschweine, Zebras oder tonnenschwere Bisons – all die hübschen Tierchen möchten von dir umsorgt werden.
Besucherwünsche werden großgeschrieben
Nicht nur das Wohlbefinden deiner animalischen Freunde steht im Mittelpunkt, denn auch die Besucher spielen eine wichtige Rolle. Schließlich hinterlassen sie nur Geld in deinem Tierpark, wenn du genug Dekorationen, Shops und Co aufgestellt hast.
Im weiteren Spielverlauf schaltest du Features wie Puzzleteile, Schatzkisten, Freunde sowie Erfolge frei und erfährst immer mehr Details zur Story von Zoo 2: Animal Park.
- Niedliches Zoospiel für Jung & Alt
- Hübsche Grafik, tolle Animationen
- Individueller Ausbau
- Freundesfunktion
- Viele Abläufe wiederholen sich ständig