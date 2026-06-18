Mit steigender Levelstufe tummeln sich immer mehr exotische Tiere in deinem Browser oder auf dem Display deines Smartphones und Tablets: ob Riesentukan, Giraffen, Wildschweine, Zebras oder tonnenschwere Bisons – all die hübschen Tierchen möchten von dir umsorgt werden.

Besucherwünsche werden großgeschrieben

Nicht nur das Wohlbefinden deiner animalischen Freunde steht im Mittelpunkt, denn auch die Besucher spielen eine wichtige Rolle. Schließlich hinterlassen sie nur Geld in deinem Tierpark, wenn du genug Dekorationen, Shops und Co aufgestellt hast.