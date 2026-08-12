Doch damit nicht genug: Parallel zum Hitac Assault startet die Pursuit of Prestige – jage Prestige-Titel, verteidige sie so lange wie möglich und werde für Deine Ausdauer fürstlich belohnt. Je länger Du einen Titel hältst, desto größer fällt Deine Belohnung aus.

Schnapp Dir Deine Flotte, sammle Deine Crew und zeige den Hitac, wer den menschlichen Raum wirklich beherrscht!