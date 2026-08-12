Kampf um den menschlichen Raum: Hitac Assault trifft auf Pursuit of Prestige
Hitac Assault: Die Invasoren kehren in Massen zurück
Die Hitac kehren zurück – bereit für den Gegenschlag? Die Hitac sind zurück, und diesmal in noch größerer Zahl als zuvor! Rüste Dich aus und mache Dich bereit, die Eindringlinge ein für alle Mal aus dem menschlichen Raum zu vertreiben. Stelle Dich dem Hitac-Underling sowie dem gefürchteten Hitac-Underboss und sichere Dir die Chance auf das brandneue Epion Goliath Plus Schiffsdesign.
Doch damit nicht genug: Parallel zum Hitac Assault startet die Pursuit of Prestige – jage Prestige-Titel, verteidige sie so lange wie möglich und werde für Deine Ausdauer fürstlich belohnt. Je länger Du einen Titel hältst, desto größer fällt Deine Belohnung aus.
Schnapp Dir Deine Flotte, sammle Deine Crew und zeige den Hitac, wer den menschlichen Raum wirklich beherrscht!