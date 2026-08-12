Im Sci-Fi-Spiel Dark Orbit von Bigpoint erwarten dich actionreiche Abenteuer im Weltraum, die du nur mit einer mächtigen Flotte bestehen kannst. Mach dich auf große Herausforderungen gefasst!

Seit Anfang 2014 steht dir eine runderneuerte Version unter dem Namen Dark Orbit Reloaded zur Verfügung.