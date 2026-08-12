Dark Orbit ist ein actionreiches Online-Spiel, das im späten dritten Jahrtausend spielt. Die Erde ist mittlerweile unbewohnbar geworden und auf der Suche nach neuem Lebensraum haben Forscher in den Weiten des Universums neue Rohstoffe entdeckt. So siedelten im Laufe der Zeit immer mehr Völker auf fremden Planeten und passten sich den Gegebenheiten an.
DarkOrbit
- Kostenloses Spiel für Sci-Fi-Fans
- Mit dem Raumschiff durchs All fliegen
- 3 Fraktionen, zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten
- Regelmäßige Events und Turniere
- Große internationale Community
- Beschreibung
- Magazin
DarkOrbit spielen und das Weltall erobern
Erobere neue Gebiete!
Aber wie auf der Erde geht es auch im "Dark Orbit"-Universum nur um Macht und Ressourcen. Drei sehr einflussreiche Firmen versuchen, die Rohstoffe der Planeten an sich zu reißen und treiben aus Habgier Abbau und Handel voran. Im Downloadspiel Dark Orbit eroberst du als Space-Pilot fremde Galaxien und kämpfst um Reichtum und Macht – immer für deine Firma, auf dass sie die Vorherrschaft erringt.
Du fängst mit einem kleinen Raumschiff in der Grundausstattung an, das du im Spielverlauf immer weiter aufrüstest, bis du stolzer Besitzer eines gefährlichen Kampfkreuzers bist. Zahlreiche Aufgaben und andere Spieler helfen dir auf dem Weg durchs All. In Trümmerhaufen hat so manch einer schon einen Schatz geborgen. Nach und nach erarbeitest du dir den Respekt deiner Feinde. Mit befreundeten Spielern kannst du eine Allianz gründen und gemeinsam auf Beutejagd gehen. Vielleicht wirst du womöglich eines Tages sogar unbesiegbar, wer weiß.
Infos, Tipps und Tricks – Woher nehmen und nicht stehlen?
Dark Orbit erfordert Taktik und List, aber auch Schnelligkeit und Mut. Verliere deine Feinde niemals aus den Augen. Dann schaffst du es im Weltraumspiel zu überleben und die Reichtümer, die das All bereithält, für dich zu beanspruchen. Im "Dark Orbit"-Forum stehen dir deine Mitspieler mit Rat und Tat zur Seite und haben bestimmt noch einige Tipps und Tricks für dich auf Lager. "Dark Orbit"-Cheats sind natürlich nicht erlaubt, aber in der Wiki zum Spiel findest du jede Menge Informationen über den Titel.
Im Sci-Fi-Spiel Dark Orbit von Bigpoint erwarten dich actionreiche Abenteuer im Weltraum, die du nur mit einer mächtigen Flotte bestehen kannst. Mach dich auf große Herausforderungen gefasst!
Seit Anfang 2014 steht dir eine runderneuerte Version unter dem Namen Dark Orbit Reloaded zur Verfügung.
- Gutes Tutorial
- Aktive Community
- Zahlreiche Events
- Spielfortschritt langwierig