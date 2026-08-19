Bei jeder aufgestellten Dekoration sammelst du Sonnen-Punkte. Jedes Dekoobjekt besitzt dabei einen eigenen Sonnen-Wert. Am Ende des Events werden die Werte all deiner aufgestellten Dekorationen zusammengerechnet – je mehr Sonnen-Punkte du gesammelt hast, desto besser fällt deine Belohnung aus!

Freue dich auf attraktive Preise und sommerliche Highlights, darunter die Sudan-Schildechse. Also nichts wie los: Bring ein Stück Sizilien in deinen Zoo, genieße das mediterrane Ambiente und sammle so viele Sonnen-Punkte wie möglich!