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Sommer, Sonne, Sizilien – Das Sommerevent 2026 startet!

Geschrieben von Fiona Frost am 19.08.2026 um 12:00 Uhr

Ab nach Sizilien! Sammle Sonnen-Punkte und sichere dir tolle Belohnungen

Hol dir das mediterrane Flair Siziliens direkt in deinen Zoo! Vom 19. August 2026 um 11:00 Uhr bis zum 26. August 2026 um 11:00 Uhr erwartet dich das große Sommerevent 2026 in My Free Zoo. Stelle besondere Sommer-Dekorationen im sizilianischen Stil auf und verwandle deinen Zoo in eine sonnige Urlaubsoase.

Bei jeder aufgestellten Dekoration sammelst du Sonnen-Punkte. Jedes Dekoobjekt besitzt dabei einen eigenen Sonnen-Wert. Am Ende des Events werden die Werte all deiner aufgestellten Dekorationen zusammengerechnet – je mehr Sonnen-Punkte du gesammelt hast, desto besser fällt deine Belohnung aus!

Freue dich auf attraktive Preise und sommerliche Highlights, darunter die Sudan-Schildechse. Also nichts wie los: Bring ein Stück Sizilien in deinen Zoo, genieße das mediterrane Ambiente und sammle so viele Sonnen-Punkte wie möglich!

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