Jede Gruft in Raid: Shadow Legends ist in 21 Abschnitte unterteilt. In den Abschnitten 7, 14 und 21 erwartet euch jeweils ein Gruftwächter, ein mächtiger Bossgegner. Der Clou: Die werden analog zu euch immer stärker, sodass sie zu jeder Zeit eine echte Herausforderung darstellen.



Gruften öffnen sich täglich um 2 Uhr in der Nacht und sind dann für exakt 24 Stunden geöffnet. Jeden Tag stehen die Pforten mehrerer Grüfte offen, jede einzelne könnt ihr aber nur alle sechs Tage betreten. Die Reihenfolge, in der sie sich öffnen, ist stets dem Zufall überlassen. Übrigens: "Offen" bedeutet hier nicht, dass ihr einfach so hineinspazieren könnt. Ihr benötigt dafür trotzdem einen passenden Schlüssel.

Das Gute ist: Sobald sich in Raid: Shadow Legends eine Gruft öffnet, erhaltet ihr automatisch zwölf Schlüssel für sie. Jede Fraktionskriegsschlacht verbraucht einen davon, allerdings nur, wenn ihr den Kampf gewinnt. Ihr müsst also keine Angst haben, dass ihr, wenn ihr zwölf Niederlagen kassiert habt, in jener Gruft nicht mehr antreten könnt und somit alle Mühen für die Katz waren.