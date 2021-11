Spiele-Streaming im Browser wird Browsergames nicht verdrängen

Warum wir Browsergames spielen

Das führt uns zum wichtigen Punkt, warum wir der Meinung sind, dass auch in Zeiten von Cloud Gaming Browsergames nicht aussterben werden: Man spielt sie nicht, weil man keine Lust hat, irgendwas herunterzuladen und zu installieren. Bei Filmen mag es das Argument geben, dass es einfach bequemer ist, sie daheim zu streamen, anstatt ins Kino zu gehen. Aber wenn man nun etwa Forge of Empires spielt, dann ja nicht, weil man zu faul ist, sich Civilization oder Age of Empires herunterzuladen, sondern weil man eben Forge of Empires spielen möchte. Wir reden wir von völlig unterschiedlichen Spielen (auch wenn es ein paar Ähnlichkeiten geben mag) mit unterschiedlichen Zielgruppen.



Um bei unserem Beispiel vom Anfang zu bleiben: Wenn nun also Ubisoft ins Cloud-Gaming-Geschäft einsteigen würde und man Anno 1800 per Stream im Browser zocken könnte, würde es immer noch Leute geben, die Die Siedler Online spielen. Das eine Spiel ist kein Ersatz fürs andere und umgekehrt. Klar, der eine oder andere, der nie einen dicken Gaming-Rechner oder eine Konsole besessen hat, könnte in Zukunft den Weg zu Titeln finden, die zuvor solche Hardware vorausgesetzt haben. Aber das kollektiv alle Spieler von Browsergames dann damit aufhören, sie zu zocken, ist Quatsch. Nur weil jemand gerne Farmerama spielt, heißt das noch lange nicht, dass derjenige in ein paar Jahren stattdessen den Landwirtschafts-Simulator per Cloud spielen wird, weil der dann ja endlich auf die bequemste Art konsumierbar ist, was vorher nie ging.

Klar, je weiter sich Cloud Gaming verbreitet, je besser die Technologie und je schneller das Internet wird (wird hoffentlich auch in Deutschland irgendwann flächendeckend passieren), desto mehr werden Kritiker von Browsergames denken: "Nun, also jetzt versteh ich erst recht nicht mehr, warum manche Leute immer noch diesen billigen Browsergames-Kram spielen, wenn es doch so viel besseres Zeug gibt." Aber wie heißt es so schön? Geschmäcker sind verschieden. Browsergames spielt man nicht in Ermangelung an Alternativen, sondern weil man irgendwie auf sie aufmerksam geworden ist, neugierig war, sie ausprobiert hat und dann dabei geblieben ist – genau wie bei jedem anderen Spiel auch. Und nur weil das eine bequemer wird, wird das andere ja nicht plötzlich weniger Spaß machen.