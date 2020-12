Die besten Events in Browsergames 2020

Dawn of the Patriot – Call of War

Wesentlich martialischer geht es ja bekanntlich in Call of War zu. In dem Kriegsspiel wurde 2020 fünfjähriges Bestehen gefeiert, was Betreiber Bytro Labs zum Anlass nahm, zum Jahrestag ein buntes Potpourri an Events zu veranstalten. Gleich mehrere Szenarien wurden gestartet, zum Beispiel das einer alternativen Zeitlinie, in der die Achsenmächte den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Eure Aufgabe war es, entweder als US-amerikanische Rebellen Widerstand zu leisten und die japanischen beziehungsweise deutschen Besatzer zu vertreiben oder aber dafür zu sorgen, dass die Kontrolle aufrechterhalten blieb. "Dawn of the Patriot" erinnerte stark an die Fernsehserie "Man in the High Castle", wurde aber in Call of War den eigenen Gegebenheiten angepasst.