Eine Stunde später beginnt die Registrierung für das nächste Ereignis in Call of War: eine neue "Wettrüsten"-Ausgabe mit zweifacher Spielgeschwindigkeit. Dabei sind alle Gebäude in euren Städten von vornherein komplett ausgebaut und in jeder Siedlung stehen euch fünf leichte und vier mittlere Panzer, drei Artillerie, zwei Antipanzer-, jeweils eine Kommando- und Antilufteinheit sowie zu guter Letzt zwei mechanisierte Infanteristen zur Verfügung. In allen ländlichen Provinzen wiederum sind von Anfang an drei Infanterieeinheiten stationiert.

Das "Anmelde-Fenster" für das "Wettrüsten"-Event in Call of War endet am 22. April um 11 Uhr und wird danach um 12 Uhr von der Möglichkeit, sich für ein Turnier auf einer symmetrischen Insel einzuschreiben, abgelöst. Auf dieser bekämpfen sich zwei feste und, wie Bytro Labs selbst schreibt, "perfekt ausbalancierte" Teams. Um euch hierfür registrieren habt ihr bis zum 23. April um – ihr könnt es euch denken – 11 Uhr Zeit. Den Abschluss der Geburtstagswoche bildet dann das Anmeldeverfahren für das "Swift Strike"-Event am selben Tag ab 12 Uhr. Die Frist endet auch hier knapp einen Tag später, also Freitagvormittag. Hierbei bekriegt ihr euch auf einer speziellen Karte bei zehnfacher Spielgeschwindigkeit, sodass jede noch so kleine Entscheidung ein viel größeres Gewicht hat.

Ihr habt also die nächsten Wochen ordentlich zu tun, wenn ihr euch für jedes Event anmeldet.

Quelle: Bytro Labs