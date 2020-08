Events in Browsergames: Schluss mit der Eintönigkeit!

Klar gibt es mechanische Gemeinsamkeiten. World of Warcraft wechselt nicht mit jedem Event sein Genre, also geht es natürlich immer auch darum, Gegner zu töten und Items zu sammeln. Aber es gibt stets besondere Aktivitäten. Während der Schlotternächte zum Beispiel, also dem Halloween-Fest in World of Warcraft, könnt ihr den "Kopflosen Reiter", einen Event-Boss, herausfordern, der euch einen spaßigen Kampf liefert und spezielle Items fallen lässt.

Mehr Diversität, bitte!

Es ist ok, dass es eine gewisse Routine bei den saisonalen Events in Online-Spielen gibt. Die gehört ja auch irgendwie bei Festen in der echten Welt dazu. Oder feiert ihr Weihnachten jedes Jahr auf andere Art und Weise? Es ist nur so schade, dass diese Routine zum Großteil für alle Events in Browsergames gilt. Wenn sich wie in Die Siedler Online mehr oder weniger nur die Thematik und dementsprechend die Grafiken ändern, aber spielerisch keine Diversität herrscht, ist das ziemlich langweilig. Es wäre klasse, wenn die Entwickler in Zukunft mehr Kreativität an den Tag legen würden. Im Endeffekt spielen sicherlich viele Leute die Events nur, weil sie die Belohnungen haben wollen. Diesbezüglich gibt es ja stets etwas Neues. Trotzdem dürften sich die Sommer-, Halloween-, Weihmachts- und Oster-Events gerne mehr voneinander unterscheiden, so wie es bei den ihnen zugrundeliegenden Themen auch der Fall ist. Es wäre doch auch langweilig, wenn wir einfach zu jedem Festtag einen Tannenbaum schmücken würden, oder?