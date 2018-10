Die besten HTML5-Schminkspiele

In A New Beginning: From Sad to Fab helft ihr einer frisch verlassenen jungen Dame genau dabei. Aber bevor ihr sie auf das nächste Date vorbereitet, muss erst der Schaden der letzten Wochen ausgebessert werden. Monatelanges Trübsalblasen in ungewaschenen Pyjamas und Junk-Food-Therapie gehen an keiner Visage spurlos vorbei. Sind Pickel, Mitesser und all die anderen unschönen Nebenwirkungen von Liebeskummer beseitigt, macht ihr euch an den schönen Teil des Make-overs. Dank Lidschatten, Rouge, Lippenstift und allen anderen Waffen, die euer Arsenal noch so zu bieten hat, erstrahlt die junge Dame im Handumdrehen in neuem Glanz. Jetzt steht dem neuen Liebesglück auch im Mädchenspiel A New Beginning: From Sad to Fab nichts mehr im Weg!