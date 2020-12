Sportoutfits für Couch Potatoes und Gamer

Für die Profisportler: Kompressionsbekleidung

Unter den Sportbegeisterten ist derzeit noch ein anderer Trend zu beobachten. Schon seit längerer Zeit sieht man sportelnde Männer in enganliegenden T-Shirts und Leggings, die darüber kurze Hosen tragen. Nein, es handelt sich nicht um eitle Zeitgenossen, die ihren gestählten Body zur Schau stellen wollen – obwohl dies wohl ein positiver Nebeneffekt ist – vielmehr handelt es sich dabei um Kompressionsbekleidung. Der Sinn: Kompressionsbekleidung soll die Blutzirkulation innerhalb des Körpers positiv beeinflussen, indem es den venösen Rückfluss des Blutes erleichtert.

Warum du es doch mal mit Sport probieren solltest

Falls du dich zu den vielzitierten Couch Potatos unter den Gamern zählst, wirst du es wahrscheinlich nicht gerne hören: Gerade für Gamer, die viel Zeit zu Hause vor der Konsole und dem PC verbringen, ist Sport und Fitness wesentlich für eine optimale Performance. Denn mit einem trainierten Körper bleibst du nicht nur gesund, sondern verbesserst ganz nebenbei auch noch deine In-Game Leistungen erheblich. Und mit dem richtigen Outfit kann Sport sogar richtig Spaß machen. Zugegeben, es ist kein Geheimnis, das ausreichend Bewegung und Sport sowie eine ausgewogene, pflanzenbasierte Ernährung wichtig für die Gesundheit und den gesamten Organismus ist. Doch eines vergessen auch eingefleischte Gamer immer wieder gerne: Fitness und Bewegung wirkt sich nicht nur auf den Körper positiv aus, sondern ist auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor im Spiel. Denn je sportlicher du bist und je gesünder du dich ernährst, desto größer wird deine eigene Konzentrationsfähigkeit und deine Reaktionszeit sein – beides wesentliche Faktoren, wenn es darum geht, eine optimale Leistung im eSport – sei es hobbymäßig oder professionell – zu erbringen.

eSport ist auch Sport

eSport ist schon lange kein Randthema von nerdigen Gamern mehr. Vielmehr ist der eSport eine anerkannte Sportart, die sehr schnell wächst und über die letzten Jahre auch international immer mehr an Bedeutung hinzugewonnen hat. Die Zahl der Spieler, die sich als aktive und professionelle Gamer bezeichnen, steigt Jahr für Jahr kontinuierlich an. Auch die Zahl von Organisationen, Vereinen und Verbänden im Bereich des eSports wächst stetig. Nicht zuletzt aufgrund dieser Entwicklungen ist klar sichtbar, dass sich Hobby Gaming in der Zwischenzeit in vielen Bereichen zu einem ernst zu nehmenden Sport entwickelt hat, der die Charakteristiken anderer Sportarten aufweist: Es finden internationale Turniere in großen Hallen statt, die Zahl der Profiteams, die gutzahlende Sponsoren an Land ziehen wächst von Jahr zu Jahr und auch die Fangemeinde des eSports wird mit der Bekanntheit des Sports immer größer.

eSport Trikots

Diese Professionalisierung des Sports hat auch dazu geführt, dass das wichtige Thema "Outfit" für die Mannschaften des e-Sports immer mehr an Bedeutung gewinnt. Genauso wie im Breitensport setzen auch im eSport die Teams der verschiedenen Vereine spezielle Trikots mit individuellen Designs ein, um die Identifikation mit der Mannschaft nachhaltig zu stärken. Doch nicht nur der Mannschaftsgeist wird durch ein einheitliches Auftreten der Teammitglieder gefördert, sondern man hebt sich mit solchen Mitteln auch von der Konkurrenz deutlich ab. Wichtig ist hier vor allem, dass die Aussenwirkung des Teams unverkennbar ist. Deshalb sind Mannschaftstrikots längst nicht mehr nur in der ESL, der LCS oder der Primeleague zu finden. Auch Gamer die eSport in ihrer Freizeit betreiben und sich in Teams zusammenfinden, haben mittlerweile Gefallen daran gefunden, Sport-Outfits zu tragen, die speziell für die Gruppe designed wurden und den Geist des Teams widerspiegeln. So entstehen oft sehr aufwändig gestaltete Sport-Trikots mit bunten und fantasievollen Farben und Designs. Der Kreativität sind hier praktisch keine Grenzen gesetzt.

Berufskrankheiten von eSportlern

Wie bei jeder anderen herkömmlichen Sportart, bleiben jedoch auch eSportler von "Berufskrankheiten" oft nicht verschont. Denn gerade am PC und der Konsole führt eine einseitige Belastung der Muskeln und der Gelenke sowie langes Sitzen in einer nach vorne gebeugten Haltung zu einigen sehr charakteristischen Beschwerdebildern. Darunter fällt zum Beispiel der Mouse-Ellbogen oder die Mouse-Schulter bei denen Sehnen in den Schultern und Armen überbeansprucht werden. Ein bekanntes Problem ist auch der Gamers Daumen, der durch die Verwendung von Controllern zu einer Überbeanspruchung der Sehnen im Daumen führen kann. Generell sind die Hände von Spielern sehr anfällig für verschiedene Überbelastungen. Auch das Ischias-Syndrom, bei dem die Nervenfasern des Ischiasnerv in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist bei Gamern und professionellen eSportlern nicht selten. Dazu kommen generell häufige Rückenschmerzen im Lendenwirbelbereich aber auch Kopfschmerzen, die durch das lange Sitzen in gebeugter Haltung und langes Bildschirmschauen verursacht wird. Umso wichtiger ist es, hier rechtzeitig entgegen zu steuern. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt mindestens 2,5 Stunden Sport in der Woche. Gerade wenn du viel vor dem PC oder der Konsole sitzt, solltest du daher gezieltes Ausdauer- und Krafttraining sowie Koordinations- und Mentaltraining in deinen Tagesablauf einbauen.

Wie Funktionsbekleidung eSportler unterstützt

Wie bei Ausdauersport, Kraftsport oder Fitness ist es auch beim eSport für die Athleten wichtig, so lange wie möglich fit und aktiv zu bleiben. Die Spiele im eSport erfordern von den Gamern alles ab. Hier ist nicht nur höchste Konzentration, sondern auch eine ausgeprägte Hand- /Augenkoordination erforderlich. Zudem sorgt die Anspannung und das ausgeschüttete Adrenalin während des Spiels dafür, dass der Körper in höchste Alarmbereitschaft versetzt wird. Das kann selbst den erfahrensten Spieler schnell mal ins Schwitzen bringen. Um die besten Voraussetzungen zu schaffen und so lange wie möglich fit zu bleiben, ist das richtige Outfit ein nicht zu unterschätzender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit einer Mannschaft. Mittlerweile gibt es einige Anbieter am Markt, die Funktionsbekleidung für eSportler anbieten. Dabei werden Textilien und Funktionsstoffe eingesetzt, die dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit und der Schweiß, der wie bei anderen Sportlern auch bei eSportlern entsteht, vom Körper weg geleitet und an die Oberfläche des Materials transportiert wird. Der große Vorteil solcher High Performance Materialien ist, dass die Shirts viel schneller trocken werden und der Athlet durch den Abtransport der Feuchtigkeit auch bei Spielen, die über mehrere Stunden gehen, nicht auskühlt.

Maximale Bewegungsfreiheit für eSportler

Ein weiterer Vorteil von Funktionsbekleidung für Gamer und eSportler ist die perfekte Regulierung der Körpertemperatur. So wird gewährleistet, dass selbst in heißen Spielphasen die Kleidung den Spieler optimal bei seinen Aufgaben unterstützt. Trikots für den eSport sind auch üblicherweise so geschnitten, dass diese dem Spieler maximale Bewegungsfreiheit ermöglichen und dadurch die Hand-/Augenkoordination nicht in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt wird. Denn auch für den eSport gilt wie für alle anderen sportlichen Aktivität gleichermaßen: Das Outfit sollte angenehm zu tragen sein, keinesfalls einengen und komfortabel und locker am Körper anliegen. Dies ist deshalb so wichtig, damit die Motorik beim Spielen nicht eingeschränkt wird und der Spieler durch seine Kleidung sich in keiner Weise beengt fühlt, sondern zu jeder Zeit die volle Bewegungsfreiheit hat. Zugegebenermaßen reicht dafür auch ein T-Shirt im Schlabberlook, doch das kann definitiv optisch und ästhetisch nicht mit einem echten eSport Trikot in guter Qualität mithalten.