Es vollzieht sich derzeit ein subtiler Wandel darin, wie Gamer das immer größer werdende Universum der PC- und Konsolentitel erkunden. Kostenlose Action-Games sind längst mehr als nur einfache Einstiegsmöglichkeiten für Neulinge oder preisbewusste Gamer. Ihr Einfluss reicht inzwischen weit über Action-Fans hinaus. Auch eingefleischte Strategie-Fans und Simulationsliebhaber entdecken, testen und kaufen Games und Erweiterungen heute anders.
Warum Free-to-Play-Action-Games die Game-Suche smarter machen
Da diese Free-to-Play-Titel die Trendcharts dominieren, übernehmen immer mehr Spieler Gewohnheiten aus ihren Communities. Das Ausprobieren mehrerer Spiele, bevor man sich für einen Kauf entscheidet, die Suche nach den besten Angeboten für Bonusinhalte und sogar der Vergleich von Optionen auf verschiedenen digitalen Marktplätzen fühlen sich mittlerweile viel natürlicher an. Der einst lineare Weg vom Shop zum Download hat sich zu einem Netz aus Wahlmöglichkeiten entwickelt, in dem Add-ons und Erweiterungen genauso attraktiv sein können wie die Haupttitel. Nehmen wir zum Beispiel Inhaltspakete und Erweiterungen wie Planet Zoo DLCs, die oft gesucht werden, nachdem Spieler ein Game in einem Genre entdeckt haben, das ihr Interesse geweckt hat. Die durch Free-to-Play-Angebote geweckte Neugier führt zu bewussteren und fundierteren Ausgaben in anderen Bereichen des Hobbys.
Flexibilität der Marktplätze und Preistransparenz
Spieler erwarten heute beim Kauf dieselbe Freiheit, die sie auch bei der Auswahl ihrer Games haben. Digitale Marktplätze reagieren darauf mit Vergleichsfunktionen, klaren Produktdetails und gut sichtbaren Regionsangaben. Drittanbieterplattformen können Preise und Angebote häufig schneller an die aktuelle Nachfrage anpassen als traditionelle Shops. Davon profitieren vor allem Gamer, die nach Erweiterungen, Guthaben oder neuen Releases suchen.
Warum ist Eneba günstiger als Steam? Eneba fungiert als Marktplatz eines Drittanbieters, auf dem mehrere Händler dieselben Games, DLCs oder Codes anbieten können. Steam hingegen behält als direkter Plattform-Shop strenge Kontrolle und einheitliche Preisgestaltung bei. Bei Eneba sehen Käufer zu jedem Produkt klare Regionsangaben und können Angebote von verifizierten Händlern prüfen. Diese Mischung aus Wettbewerb und Transparenz hilft vielen, bessere Preise oder einzigartige regionale Angebote zu finden, als dies in einem geschlossenen Shop mit nur einem Anbieter möglich wäre. Käufern wird empfohlen, die Regionskennzeichnungen und die Kompatibilität mit ihrem Konto zur Sicherheit noch einmal zu überprüfen.
Clever sparen und dabei neue Games entdecken
Beim Entdecken neuer Games geht es längst nicht nur darum, Geld zu sparen. Gamer wollen die Kontrolle behalten, Angebote recherchieren und vergleichen und nur Add-ons oder Titel auswählen, die wirklich zu ihrem Geschmack passen. Viele probieren ein Game zunächst aus und schalten später gezielt weitere Inhalte frei, die das Spielerlebnis erweitern. Das Prinzip „Erst ausprobieren, dann kaufen“ wurde besonders durch schnelle Action-Games populär, spielt inzwischen aber auch in anderen Genres eine wichtige Rolle. Spieler überlegen genauer, wofür sie ihr Guthaben ausgeben, egal ob für neue Features oder umfangreiche Erweiterungen. Auch Plattformen wie Eneba greifen den Wunsch nach smarteren Kaufentscheidungen, mehr Auswahl und einem bewussteren Umgang mit digitalen Käufen auf. Dort können erfahrene Gamer Angebote aus zahlreichen Genres vergleichen und nach Games und Zusatzinhalten mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.