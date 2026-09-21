Eine explorative Studie mit Spieldaten der Nintendo Wii ergab, dass sich die Menge an Tageslicht auf die monatliche Gaming-Zeit auswirkte und dass bestimmte Genres je nach Jahreszeit unterschiedlich lange gespielt wurden. Außerdem stellte die Studie einen jährlichen Anstieg der Gaming-Zeit von November bis Januar fest. Diese Ergebnisse zeigen, dass äußere Bedingungen Gaming-Routinen beeinflussen können. Die Studie stützte sich jedoch auf eine Gelegenheits- und Schneeballstichprobe. Da die Daten außerdem ausschließlich von der Wii stammen, lassen sich die Ergebnisse weder auf alle Gamer noch speziell auf Deutschland übertragen.

CD-Keys sind digitale Aktivierungscodes, die Käufer auf einer Plattform einlösen, um ein Game oder einen Dienst freizuschalten. Eneba ist ein digitaler Marktplatz für Game-Keys, Geschenkkarten und andere digitale Produkte. Die Produktinformationen können dir dabei helfen, vor dem Kauf die vorgesehene Plattform und die passende Region zu prüfen. Das ist besonders praktisch, wenn du ein digitales Produkt schnell nutzen möchtest, sobald sich beispielsweise eine freie halbe Stunde zum Gaming ergibt