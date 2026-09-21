In der Ferienzeit kann sich die verfügbare Freizeit verändern und damit auch die Art, wie Games in den Alltag passen. An einem Sommertag teilen sich Reisen, Unternehmungen im Freien und kurze Pausen zu Hause oft den Nachmittag, während ein Winterurlaub mehr zusammenhängende Zeit in den eigenen vier Wänden bieten kann. Kurze Gaming-Sessions eignen sich gut für kleine freie Zeitfenster, während längere Kampagnen besser zu Tagen passen können, an denen mehrere Stunden am Stück zur Verfügung stehen.
Kurze Gaming-Sessions statt langer Kampagnen im Urlaub
Für saisonale Geschenke gilt eine ähnliche Überlegung. Mit einer Google Geschenkkarte erhältst du unkomplizierten Zugang zu Mobile Games und Apps, wenn nicht gleich ein ganzer Abend vor einem Bildschirm geplant ist. Das kann zu Gamern passen, die Unterhaltung für kurze Pausen zwischen anderen Aktivitäten suchen. Entscheidend ist dabei der einfache Zugang; welches Game gewählt wird, hängt weiterhin davon ab, wie viel Zeit gerade zur Verfügung steht.
Die Jahreszeit kann Gaming-Gewohnheiten beeinflussen
Eine explorative Studie mit Spieldaten der Nintendo Wii ergab, dass sich die Menge an Tageslicht auf die monatliche Gaming-Zeit auswirkte und dass bestimmte Genres je nach Jahreszeit unterschiedlich lange gespielt wurden. Außerdem stellte die Studie einen jährlichen Anstieg der Gaming-Zeit von November bis Januar fest. Diese Ergebnisse zeigen, dass äußere Bedingungen Gaming-Routinen beeinflussen können. Die Studie stützte sich jedoch auf eine Gelegenheits- und Schneeballstichprobe. Da die Daten außerdem ausschließlich von der Wii stammen, lassen sich die Ergebnisse weder auf alle Gamer noch speziell auf Deutschland übertragen.
CD-Keys sind digitale Aktivierungscodes, die Käufer auf einer Plattform einlösen, um ein Game oder einen Dienst freizuschalten. Eneba ist ein digitaler Marktplatz für Game-Keys, Geschenkkarten und andere digitale Produkte. Die Produktinformationen können dir dabei helfen, vor dem Kauf die vorgesehene Plattform und die passende Region zu prüfen. Das ist besonders praktisch, wenn du ein digitales Produkt schnell nutzen möchtest, sobald sich beispielsweise eine freie halbe Stunde zum Gaming ergibt
Verschiedene Game-Formate passen zu unterschiedlichen Zeitfenstern
Lange Kampagnen funktionieren besonders gut, wenn genügend ununterbrochene Zeit für eine umfangreiche Story, weitläufige Gebiete und größere Ziele zur Verfügung steht. Gamer können der Handlung leichter folgen, sich an die vorherigen Ereignisse erinnern und sich auf ein langsameres Spieltempo einlassen, statt sich nach jeder längeren Pause erneut in die Story und das zuletzt verfolgte Ziel hineindenken zu müssen. Eine längere Auszeit zu Hause kann
deshalb eine gute Gelegenheit sein, mehrere Stunden für eine größere Kampagne einzuplanen. Das bedeutet jedoch nicht, dass ein solches Game jeden Feriennachmittag bestimmen muss.
Kürzere Game-Formate bieten dagegen mehr Flexibilität. Missionsbasierte Games können nach einer abgeschlossenen Aufgabe beendet werden, während eine Puzzle-Runde oder ein Rennen einen natürlichen Zeitpunkt zum Aufhören bietet. Roguelike-Runs und Multiplayer-Matches können denselben Zweck erfüllen, wenn du eine in sich abgeschlossene Gaming-Session möchtest. So kannst du an einem anderen Tag wieder zu einer längeren Kampagne zurückkehren, ohne dass ein wechselnder Tagesablauf zum Problem wird.
Kurze und lange Gaming-Sessions sinnvoll kombinieren
Kurze Gaming-Sessions müssen auch beim Trainieren bestimmter Fähigkeiten kein Nachteil sein. Eine begutachtete Konferenzstudie aus dem Jahr 2024 verglich verteiltes mit geballtem Üben bei einer komplexen Aufgabe in einem Kampfspiel. Die 16 Teilnehmer trainierten in 45-minütigen Einheiten, wobei geballtes Üben keinen Vorteil beim Kompetenzerwerb zeigte. Das Verteilen des Trainings auf mehrere Sessions muss das Lernen in diesem Zusammenhang also nicht beeinträchtigen.
Die Studie untersuchte allerdings weder den Spaß an Kampagnen noch das Eintauchen in die Story oder allgemeine Gaming-Vorlieben. Sie beweist deshalb nicht, dass kurze Gaming-Sessions grundsätzlich die bessere Wahl sind. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass Fortschritt nicht zwangsläufig einen langen Zeitblock voraussetzt. Mehrere kürzere Gaming-Sessions können ebenfalls zum Training beitragen und gleichzeitig genügend Zeit für andere Aktivitäten in den Ferien lassen. Entscheidend ist letztlich, welches Game-Format am besten zum jeweiligen Tagesablauf passt.
Auch beim Kauf digitaler Produkte in der Ferienzeit lohnt es sich, darauf zu achten, dass das gewählte Produkt zum eigenen Account passt. Bei den regional gekennzeichneten Google-Play-Geschenkkarten auf Eneba kannst du vor dem Kauf prüfen, welche Region für das jeweilige Angebot vorgesehen ist. Wenn Geschenkkarte und Account zusammenpassen und du deine Gaming-Sessions an die verfügbare Zeit anpasst, können sowohl kurze Runden zwischendurch als auch lange Kampagnen ihren Platz in der Ferienzeit haben.