Die besten Handy-Games für 2021

Dass die kleinen Games für das Smartphone überhaupt so sehr an Präsenz gewinnen konnten, hat mit den neuen technischen Möglichkeiten zu tun. Die im Handel erhältlichen Smartphone verbessern sich immer weiter. Grafiken, die noch bis vor wenigen Jahren nur von einer Konsole erwartet werden konnten, sind inzwischen kein Problem mehr. Mit dieser neuen Leistung stehen auch den Entwicklern neue Spielräume zur Verfügung. Auf diese Weise wird das mobile Gaming deutlich aufregender, als es noch bis vor wenigen Jahren war.



In der Tat ist auch im neuen Jahr wieder ein großer Schritt nach vorn zu erwarten. Einige Hersteller haben bereits angekündigt, neue Produktionen an den Start bringen zu wollen. Die passende Hardware steht schon jetzt zur Verfügung. Wer sich bislang noch nicht für das mobile Gaming erwärmen konnte, der hat jetzt noch immer die Chance dazu.

Das richtige Smartphone

Damit es möglich ist, persönlich von diesen neuen Potenzialen zu profitieren, ist natürlich das passende Smartphone wichtig. Namhafte Modelle wie das neue Samsung Galaxy S21 können mit den technischen Eckdaten glänzen. Neben dem ausreichend großen und gut aufgelösten Display zeichnet sich das Gerät durch einen starken Prozessor aus. Dennoch geht das neue Samsung Galaxy S21 nicht als ein reines Gerät für Gamer an den Start. Vielmehr handelt es sich um einen Allrounder, der auch in den anderen Bereichen des Alltags zu überzeugen weiß.

Das neue Samsung Galaxy S21

Wer das neue Galaxy S21 mit Vertrag kaufen möchten, der möchte hierbei natürlich ein entsprechend gutes Verhältnis von Preis und Leistung vor sich haben. Da die Geräte auf vielen verschiedenen Seiten zu finden ist, bleibt ein genauer Vergleich von großer Bedeutung. Dienstleister im Internet machen die einzelnen Offerten vergleichbar und zeigen auf diese Weise auf, wo sich der Erwerb lohnt. Dies gilt zum Beispiel für die Profis von preisboerse24.de mit über 25 Jahren Erfahrung in der Branche.



Hinsichtlich der genauen Anforderungen haben die Käufer des Galaxy S21 wieder einmal einige Auswahlmöglichkeiten. So gibt es das neue Smartphone auch mit beliebtem Curved-Display, um aus verschiedenen Blickwinkeln eine saubere Darstellung zu genießen. Zu den weiteren Vorzügen zählt die neue Integration des Kameraelements in den Rahmen, die so zuvor noch nicht bei Samsung bewundert werden konnte.



Für wen das neue Samsung Galaxy S21 nicht geeignet sein sollte, der findet zahlreiche starke Gaming-Geräte am Markt. Verschiedene Hersteller haben sich inzwischen auf die Zielgruppe der Gamer fokussiert und versorgen diese mit speziell auf sie zugeschnittenen Angeboten. Auch hier lohnt sich ein genauer Blick auf die verfügbaren Offerten in jedem Fall.

Star Wars: Knights of the Old Republic

In vielen Generationen hat die Star Wars Reihe ihre festen Fans. Auf diese Weise schien es schon fast überfällig, dass das Franchise mal wieder in einem guten mobilen Spiel zu finden ist. Star Wars: Knights of the Old Republic schließt nun genau diese Lücke und zählt auf diese Weise zu den mit Spannung erwarteten Angeboten des Jahres. Zu den Highlights des Spiels zählt die mit viel Liebe zum Detail gestaltete Grafik. Außerdem wurde die Steuerung, und insbesondere das Kampfsystem, im Vergleich zu Spielen dieser Kategorie deutlich verbessert.