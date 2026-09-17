Wenn du dich zunächst auf ein Game konzentrierst, merkst du schneller, ob es dir wirklich Spaß macht. Wer ständig zwischen verschiedenen Games wechselt, bleibt womöglich immer wieder im Tutorial hängen. Konzentrierst du dich dagegen auf ein Game, werden Fortschritte schneller sichtbar. Plane regelmäßige Gaming-Zeiten ein, die sich gut mit Schule, Arbeit, Familienzeit oder anderen Verpflichtungen vereinbaren lassen. Ein festes Ende, etwa nach einer Mission oder einer bestimmten Spielzeit, hilft dabei, die Gaming-Zeit im Rahmen zu halten.

Halte es am Anfang einfach: Bleibe zunächst bei einem Game, finde heraus, was dir daran gefällt, und halte dich an deine geplante Spielzeit. Mit einem festen Entertainment-Budget lassen sich Streaming und Gaming besser unter einen Hut bringen. So musst du nicht jeder Empfehlung hinterherjagen, bevor du überhaupt weißt, welches Spieltempo und welche Art der Steuerung dir gefallen.

Auch beim Kauf digitaler Games lohnt es sich, bei dem zu bleiben, was zur eigenen Gaming-Routine passt, statt immer mehr ungenutzte Games anzusammeln. Wer Angebote auf verschiedenen Marktplätzen vergleicht, kann sein Entertainment-Budget besser im Blick behalten und gezielter für Games oder Abonnements ausgeben. Bei Netflix-Geschenkkarten helfen die Regionsangaben des Marktplatzes dabei, eine Karte auszuwählen, die zur Region des eigenen Accounts passt. Ein einsteigerfreundliches erstes Game und regelmäßige Gaming-Zeiten helfen dabei, sich in den ersten Wochen auf das Spielen zu konzentrieren, statt ständig nach neuen Games zu suchen.