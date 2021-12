Century – Age of Ashes angespielt: Drachenstark

Das mag langweilig und anspruchslos klingen, aber es geht in Century: Age of Ashes nicht um Shooter-, sondern Flug-Skills. Die zielsuchenden Feuerbälle bringen euch nichts, wenn der Gegner so geschickt in engen Kurven um große Felsen oder andere Levelobjekte fliegt, dass die die Flugbahn der Projektile blockieren. Das Ausweichen ist hier die große Kunst, nicht das Treffen. Und deshalb passt der bekannte Spruch „Leicht zu erlernen, schwer zu meistern“ trotzdem so gut zu Century: Age of Ashes. Richtig gute Spieler schaffen es, kaum Treffer einzustecken, weil sie eben gekonnt die Umgebung ausnutzen und perfekte Flugmanöver ausführen. Die Grundlagen habt ihr schnell erlernt, aber bis ihr mal richtige Erfolge feiert und nicht ständig von anderen Spielern gebrutzelt werdet, ist es ein langer Weg.

Gute, aber kleine Klassenauswahl

Wer in Century: Age of Ashes gut werden möchte, muss auch die Eigenheiten der drei zum Start verfügbaren Klassen kennen (weitere folgen mit zukünftigen Updates). Der Marodeur ist perfekt für den Einstieg. Er ist der simple Haudraufcharakter für offensive Naturen. Die Windwache wiederum agiert eher als Supporter und kann sowohl sich als auch Mitstreiter heilen, während das Phantom auf hinterlistige Fallen setzt. Alle drei Klassen haben als Grundattacken Feuerbälle und den Flammenatem, der nur im Nahkampf effektiv ist, hinzu kommen ihre Spezialfähigkeiten. Dabei habt ihr in jedem Match die Wahl zwischen zwei normalen Skills, die bloß eine Abklingzeit haben und ansonsten jederzeit einsetzbar sind. Obendrauf gibt es eine sogenannte Kraft, die ebenfalls eine Abklingzeit hat, jedoch durch den Wutmodus ersetzt wird, wenn sich die Wutleiste gefüllt hat. Die wächst immer dann, wenn ihr Schaden erleidet.