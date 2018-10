Diese beiden Sätze könnte man sogar fast 1:1 auf Game of Thrones Winter Is Coming übertragen. Zumindest wird es in dem neuen Online-Spiel von Yoozoo Entertainment auch darum gehen, dass ihr versucht, die Macht über Westeros zu erringen, indem ihr Gefechte gegen andere Spieler bestreitet und eventuell Allianzen bildet, um im Team ein Gebiet nach dem anderen zu erobern. Und wer weiß: Vielleicht hat Game of Thrones Winter Is Coming am Ende sogar mehr gemeinsam mit Game of Thrones: Seven Kingdoms, als man denken würde.

Wenn ein Spiel verschwindet ...

Falls ihr euch nun fragt, was aus den großen MMO-Plänen von Bigpoint geworden ist: nicht viel. Nach der Ankündigung vor knapp sechs Jahren wurde es schnell still um das Spiel. Eigentlich hätte es sogar schon Ende 2012 erscheinen sollen, doch daraus wurde nichts. Game of Thrones: Seven Kingdoms versank in der Entwicklungshölle. Der offizielle Twitter-Account wurde seit dem Ankündigungsjahr nicht mehr weitergeführt, die Webseite des Titels ging 2014 offline. Es war, als wäre das Projekt vom Erdboden verschluckt worden. Wie es dazu kommen konnte, wissen wohl nur die, die an der Produktion beteiligt waren. Wie ein so ambitionierter Titel einfach so in der Versenkung verschwinden konnte, obwohl sogar David Benioff und D. B. Weiss, die Schöpfer der Fernsehserie, als Produzenten mit an Bord waren, ist uns ein Rätsel.