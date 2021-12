In jenem Labyrinth begebt ihr euch auf die Suche nach einen Boss-NPC namens Synk. Den zu finden, ist gar nicht so leicht. Das Labyrinth besteht aus 16 miteinander verbundenen Maps, die – wie sich das gehört – allesamt sehr verwinkelt sind. Außerdem stellen sich euch immer wieder Gegner in den Weg. Die müsst ihr auch besiegen, denn um die Gates benutzen zu können, die die Maps miteinander verbinden, benötigt ihr Schlüssel, die die Feinde wiederum fallen lassen.

Besonders knifflig wird es, wenn ihr auf Iceterion-NPCs trefft. Die hinterlassen Minen, denen ihr nicht zu nahe kommen solltet. Außerdem spawnen alle fünf Minuten an einem zufälligen Punkt auf den Labyrinthkarten drei Skoll-NPCs. Das sind Minibosse, die zielsuchende Raketen einsetzen und zudem auch noch einige Handlanger erscheinen lassen. Einen Skoll zu besiegen, lohnt sich, denn er hinterlässt drei Labyrinthschlüssel sowie fünf Einheiten Indoktrinierungsöl und zehn Indoktrinbeschleunigungen.

Euer Ziel ist es, den Synk erst mal nur zu finden. Wenn euch das gelingt, landet ihr schon in der Bestenliste. Am Ende des Winter-Events in Dark Orbit erhalten die zehn besten Spieler, die den Boss am häufigsten gefunden haben, den Titel „Eliteschütze“. Ihr wollt den Synk aber auch oft genug besiegen. Wer ihn tötet, erhält nicht nur ein Achievement und den Titel „Flinker Jäger“, sondern auch weitere Belohnungen. Es besteht sogar eine 50:50-Chance, dass ihr das „Frost Zephyr“-Schiff erbeutet.

Das Eislabyrinth ist nur zu bestimmten Zeiten zugännglich:

Montag bis Freitag: 10 bis 14 Uhr, 17 bis 19 Uhr und 21 bis 23 Uhr

10 bis 14 Uhr, 17 bis 19 Uhr und 21 bis 23 Uhr Samstag und Sonntag: 11 bis 13 Uhr, 15 bis 19 Uhr und 21 bis 23 Uhr

Das Winter-Event in Dark Orbit hat abseits des Eislabyrinths noch unendliche „Black Light Galaxy Gates“ zu bieten. Hier tretet ihr gegen Wellen von Black-Light-Aliens an und versucht, solange wie möglich zu überleben. Je besser ihr abschneidet, desto weiter oben landet ihr in der Rangliste. Die wird alle sechs Tage zurückgesetzt und die Belohnungen ändern sich mit jedem Mal. So gibt es in jeder Phase etwa ein anderes Schiffsdesign für die Spieler in der Top 10.