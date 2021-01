Diesmal gibt es beim "Gauntlet of Plutus"-Event in Dark Orbit keine Fortschrittspunkte mehr, die die NPCs hinterlassen, sondern Belohnungsboxen. Die enthalten zufällige Preise. Zum Beispiel besteht die Chance, dass ihr das Schiffsmodul DMG-NOS01 abstaubt. Darüber hinaus erbeutet ihr von jedem Zwischenboss jede Menge Ressourcen und ihr erhaltet auch saftige EP- und Credit-Belohnungen, wenn ihr sie besiegt. Triumphiert ihr über Plutus, erhaltet ihr obendrein ein Belohnungspaket, in dem beispielsweise eine verbesserte LF4 oder eines der neuen Schiffsdesigns von Nobilis stecken kann.

Am Ende des Events erhaltet ihr abhängig von eurem Platz in der Rangliste weitere Preise. Der Erstplatzierte freut sich über zwei Millionen Uridium, zwei Monate Premiumspielzeit, das "Orcus Nobilis"-Schiffsdesign, 100.000 Seprom, 300.000 UCB-100, 50.000 CC-C sowie RSB-75 und das Achievement "Champion des Spießrutenlaufs". Das Schiffsdesign bekommen auch alle anderen Spieler in der Top 10 und für Platz 2 und 3 gibt es ebenfalls Premiumspielzeit, wenn auch nur einen Monat. Von den genannten Ressourcen erhalten alle Spieler in der Top 100 etwas, aber natürlich erhaltet ihr geringere Mengen, je weiter unten in der Liste ihr steht.

In dieser Ausgabe von "Gauntlet of Plutus" in Dark Orbit gibt es übrigens auch einen leichtere Version des Galaxy Gates für Spieler, die nicht ganz so gut ausgerüstet sind. Ihr findet das Tor auf der X-1-Karte. Allerdings erhaltet ihr in dieser Variante kein Belohnungspaket, wenn ihr Plutus besiegt und auch keine Punkte für die Rangliste, denn das wäre ja unfair.

