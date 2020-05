Da wäre zum einen die Diamantkiste. In so einem Behälter können zwar auch ganz andere Objekte, zum Beispiel Dreh-Chips oder Seegrasprodukte, enthalten sein, aber natürlich wird sie ihrem Namen gerecht und verbirgt in ihrem Inneren auch gerne mehrere Diamanten. Die einzige Möglichkeit aktuell, Diamankisten in Godgame Big Farm zu bekommen: Ihr müsst gute Leistungen in der heute startenden Pferdesaison erbringen. Schafft ihr es in die Diamantliga, habt ihr auch die Chance, die neuen Kisten zu gewinnen. Es gibt sie sowohl als Fleiß- als auch Rangbelohnungen.

Neben den Diamantkisten bietet Goodgame Big Farm von nun an auch Diamantblumensaat. Pflanzt die auf eurer Farm an und es wachsen Blumen, die euch wiederum Edelsteine bescheren. Die Saat wird es im Shop, aber auch an anderen Stellen im Spiel geben. Genaue Details hierzu gibt es aber noch nicht.