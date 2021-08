Die Geschwindigkeit

Der Geschwindigkeitswert eines Warlords in Arkheim – Realms at War wird oben links auf seiner Karte angezeigt. Er bestimmt, wie schnell der Charakter sich auf der Weltkarte fortbewegt, und liegt zwischen 20 (sehr langsam) und 50 (sehr schnell). Konkret gibt er an, wie viele Felder der Warlord innerhalb einer Stunde zurücklegt. Wenn ihr mehrere Warlords zusammenfasst und gemeinsam auf eine Mission schickt, reisen sie übrigens so schnell, wie es der Langsamste von ihnen imstande ist zu tun.

Die Moral

Der Moralwert gibt an, welcher Prozentanteil der Truppen eines Warlords im Kampf fallen muss, damit der den Rückzug antritt. Wenn er also 50 beträgt, gibt der Charakter auf, sobald die Hälfte seiner Soldaten besiegt wurde. Nun mögt ihr euch denken: "Ok, je höher die Moral, desto länger kämpfen meine Warlords, also ist ein hoher Wert immer besser als ein niedriger." Nun, das stimmt nicht in Gänze. Ja, jemand mit hoher Moral gibt nicht so schnell auf und dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen Kampf gewinnt. Aber das bedeutet auch, dass ihr mehr Einheiten verlieren könnt, als wenn euer Warlord eine geringe Moral hat.



Auf die Spitze getrieben bedeutet das: Wenn ihr jemanden mit einem Moralwert von 100 in eine Schlacht schickt, die er nicht gewinnen kann, werdet ihr in jedem Fall alle Truppen verlieren, die ihr ihm zur Seite gestellt habt. Bei Warlords mit geringer Moral besteht diese Gefahr nicht.

Die Fähigkeiten

Jeder Warlord in Arkheim – Realms at War hat einen passiven und einen aktiven Skill. Ersterer ist ein permanenter Bonus, der zum Beispiel die Kampfstärke aller Truppen erhöht. Letzterer wiederum wird einmal pro Runde in einer Schlacht aktiviert und sorgt dann für einen direkten Effekt, der aber auch nicht länger anhält. Beispielsweise ist so mancher Warlord in der Lage, am Ende jeder Runde einen Prozentsatz der eigenen gefallenen Einheiten wiederzubeleben.