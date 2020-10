Das Halloween-Event "Große Jagd: Der Schlüssel zum Sieg!" im Actionspiel World of Warships besteht aus einem neuen Gefechtstyp namens "Schlüsselgefechte". Darin übernehmt ihr die Kontroller über ein Schiff, das einen von drei Konzernen repräsentiert. In dem Modus treten 16 Spieler gegeneinander an und bekämpfen sich nicht nur untereinander, sondern bekommen es auch mit KI-gesteuerten Monstern zu tun. Euer Ziel ist es, durch das Polygon in der Mitte der Map zu entkommen. Dazu benötigt ihr einen Schlüssel, den ihr nur erhaltet, wenn ihr eine der großen Seebestien besiegt.



Eine Besonderheit des Halloween-Gefechtstyps in World of Warships ist, dass die Minikarte nicht rechteckig, sondern rund ist. Euer Schiff wird stets in der Mitte angezeigt und ansonsten ist dort auch nur das markiert, was in eurer Sichtweite ist. Außerdem startet jeder Spieler als einsamer Wolf, ihr könnt euch aber mit bis zu drei anderen verbünden. Allerdings kann nur einer am Ende den Schlüssel verwenden und es gibt nicht sonderlich viele Exemplare. Sind alle verbraucht, werden die verbliebenen Spieler in einen Bereich namens Oktagon transportiert. Das ist eine Kampfzone, die mit der Zeit immer kleiner wird. Das letzte Schiff, das am Ende noch auf dem Meer herumschippert, verlässt die Karte erfolgreich durch das Polygon. Das Halloween-Event in World of Warships hat also einen Battle-Royale-Anstrich.