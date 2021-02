Zu den Belohnungen in der neuen Saison zählen unter anderem mehrere Lackierungen für eure Schiffe. Darüber hinaus dürft ihr euch dann, wenn ihr in einer der Ligen Rang 1 erreicht, über einen entsprechenden Container freuen, der Flaggen sowie dicke Batzen Erfahrungspunkte für euch und euren Kapitän enthält. Für Rang 1 in der Bronzeliga gibt es zudem eine Andenkenflagge obendrauf. Die neue Saison der gewerteten Gefechte in World of Warships kommt des Weiteren mit einem Bonuskampfauftrag daher: Sammelt 1500 Basis-EP in Matches und ihr erhaltet zwei Geschenkcontainer mit jeweils fünf Spezialsignalflaggen!

Die gewerteten Gefechte in World of Warships werden im 7-gegen-7-Format ausgetragen und es wird stets der Modus "Herrschaft" gespielt. Um von einer Liga in die nächsthöhere aufzusteigen, müsst ihr Rang 1 erreichen und euch dann nochmal extra qualifizieren. Scheitert ihr bei Letzterem, fallt ihr wieder auf den niedrigsten Rang zurück. Immerhin könnt ihr aber alle Belohnungen erneut erhalten. Ein Aufstieg erfolgt immer zwischen zwei Sprints, ihr könnt also nicht innerhalb eines Saisonabschnitts die Liga wechseln.

Quelle: Wargaming