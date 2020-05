Ruft ihr zu einem Schlachtzug, schließen sich andere dem Vorhaben an und schicken ihre Truppen zu eurer Stadt. Die Anzahl an Kriegern, die an einem Raid teilnehmen können, hängt vom Level eures Militärlagers ab. Natürlich stehen die Soldaten eurer Verbündeten nicht direkt bereit. Der Weg von einer Siedlung zur anderen ist lang, die Reisedauer ist von der Geschwindigkeit der Truppen abhängig. Ihr müsst also schon ein bisschen Geduld aufbringen, nachdem ihr in Throne: Kingdom at War einen Raid initiiert habt. Sobald die Armeen eurer Kameraden in eurer Stadt angekommen sind, helfen sie automatisch bei deren Verteidigung, bis ihr zum gemeinsamen Marsch gen Feind blast.

Nur eine starke Armee wird siegreich sein

Für die Raids in Throne: Kingdom at War gibt es spezielle Boni. So lassen sich die Werte der Truppen auf unterschiedlichen Wegen erhöhen. Das geht zum Beispiel, indem euer Held oder Inquisitor an dem Schlachtzug teilnimmt. Die Ausrüstung beider und die Fähigkeiten eures Heroen haben Einfluss auf die Stärke der Soldaten.