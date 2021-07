Das Prinzip kennt ihr vielleicht schon aus Ego-Shootern wie Counter-Strike oder Call of Duty: Alle Spieler starten mit der gleichen Ausrüstung. In diesem Fall sind das der Wiking-Untersatz und die Smoky als Waffenaufsatz. Sobald ihr eine bestimmte Anzahl an Punkten durch Abschüsse verdient habt, erhaltet ihr eine andere Kanone. Die Reihenfolge entspricht dabei der Veröffentlichungshistorie der Waffen in Tanki Online. Ihr arbeitet euch also von der Smoky, die das allererste Geschütz in dem Panzerspiel gewesen ist, über Firebird, Railgun und Donner bis hin zur Magnum, Gauß und der Tesla, die erst vor wenigen Wochen ihren Einstand in Tanki Online gefeiert hat. Danach erwartet euch noch eine Überraschung.

Der Spieler, der als Erster alle Waffen durch hat und mit der letzten die erforderlichen Punkte erzielt, gewinnt das Match. In "Waffenspiel" kämpft jeder gegen jeden, Verbündete gibt es hier nicht. Denkt daran: An diesem Wochenende gibt es nochmal erhöhte Fonds und mehr Erfahrungspunkte in allen Matchmaking-Schlachten in Tanki Online.