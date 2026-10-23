Vom 23.10. bis zum 11.11.2026 brecht ihr beim Seafight-Event Shadows Over Nautica zu einer wahrhaft lovecraftschen Reise voller Grauen auf. Wappnet euren Geist gegen namenlose Schrecken jenseits aller Vorstellungskraft, denn wer dem seelenlosen Blick am Ende dieser Reise begegnet, riskiert nichts Geringeres als seinen Verstand.

Wer sich der Finsternis stellt, wird reich belohnt: Auf euch warten unglaubliche Preise wie Schiffs- und U-Boot-Designs, Haustiere und vieles mehr. Lichtet die Anker und taucht ein in das schaurigste Halloween-Abenteuer, das die Meere von Seafight je gesehen haben!