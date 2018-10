In dem kostenlosen Echtzeitstrategiespiel Panzer Rush gibt es pro Server mehrere Maps, zwischen denen ihr mit euren Truppen hin- und herreisen könnt. Das geht aber nicht von jedem beliebigen Punkt aus und ist auch nicht kostenlos. Wollt ihr eure Panzer, Flugzeuge und Helikopter von einer Karte zur anderen bringen, müsst ihr den Highway nutzen, den ihr in der Mitte einer jeden Map-Seite findet. Züge hingegen nutzen die Gleise, die über den Kartenrand hinausgehen, und Boote logischerweise die Flüsse.



Dass selbst die fliegenden Vehikel nur per Highway die Karte wechseln können, mag an sich vielleicht nicht logisch sein, ergibt in Panzer Rush spielerisch aber durchaus Sinn, da sie sonst einen enormen Vorteil gegenüber allen anderen Einheiten bieten würden. Was ihr unbedingt beachten solltet: Die Nutzung von Highways kostet euch mehr Treibstoff, als wenn ihr eure Einheiten nur innerhalb eines Areals bewegt. Im Fall von Fahrzeugen und Helikoptern wird die 10.000-fache Menge von dem benötigt, was das jeweilige Vehikel pro Sekunde verbraucht, bei Flugzeugen ist es jedoch nur das 1000-fache.

Als Beispiel nehmen wir mal einen Humvee. Den im Kriegsspiel Panzer Rush von Karte A auf Karte B zu bekommen, kostet euch 20.000 Einheiten Treibstoff. Damit das Fahrzeug auf der anderen Map aber nicht ankommt, ohne auch nur noch einen Milliliter im Tank zu haben, werden ihm 20 Prozent der Menge auf der neuen Karte wieder gutgeschrieben. In diesem Beispiel wären das also 4000 Einheiten, so dass ihr in jedem Fall etwas mit dem Humvee anstellen könnt.



Ganz wichtig: Ihr müsst auf der Zielkarte ausreichend freie Militärpunkte haben. Ist das nicht der Fall, könnt ihr die Highways nicht benutzen, sondern müsst auf der entsprechenden Karte erst mal weitere Militärzentren errichten, um Punkte zu generieren. Des Weiteren solltet ihr beachten, dass die Highways zu den zwei jeweils neuesten Karten in Panzer Rush beziehungsweise denen, die noch nicht mehr als sieben Tage auf dem Buckel haben, gesperrt sind. Zudem könnt ihr nur einzelne Einheitengruppen und nicht alle auf einmal von einer Karte zur anderen schicken. Erst wenn eine von ihnen den Highway benutzt und die Map verlassen hat, könnt ihr der nächsten die Anweisung geben, es Ersterer gleichzutun. Das soll das Erobern von Karten erschweren beziehungsweise es den Spielern, die dort ihre Basen haben, einfacher machen, sich gegen Invasoren zu verteidigen.