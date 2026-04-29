Neverness to Everness ist ein kostenloses übernatürliches Open-World-RPG mit atemberaubender Anime-Grafik und einer riesigen modernen Stadt zum Erkunden. In der weitläufigen Metropole Hethereau trifft der ganz normale Alltag auf seltsame und gefährliche Anomalien. Als Esper mit einzigartigen Fähigkeiten untersuchst du paranormale Vorfälle, bekämpfst übernatürliche Bedrohungen und deckst die Geheimnisse auf, die unter den neonbeleuchteten Straßen verborgen liegen. Dank Unreal Engine 5 bietet Neverness to Everness beeindruckende Anime-Optik und actionreiche Echtzeitkämpfe. Abseits der Kämpfe gehört die Stadt ganz dir: Rase mit deinen eigenen Autos durch die Straßen, kaufe und gestalte deine eigene Wohnung, erledige Nebenjobs und lerne eine bunte Truppe an Charakteren kennen. Stell dein Lieblingsteam zusammen und tauche ein in eine Stadt, in der das Unmögliche gleich um die Ecke wartet!
Neverness to Everness
- Kostenloses übernatürliches Open-World-RPG
- Erkunde die riesige Stadt Hethereau
- Fahre und tune deine eigenen Autos
- Sammle Espers im Anime-Stil für dein Team
- Verfügbar für PC, PS5, iOS und Android
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- Beschreibung
Neverness to Everness
Neverness to Everness Features
Eine lebendige Stadt - Erkunde Hethereau, eine riesige offene Stadtwelt voller Geschäfte, Nebenaktivitäten und Geheimnisse. Lauf, kletter, schwimm und fahr durch eine Stadt, die sich wirklich lebendig anfühlt.
Übernatürliche Action - Untersuche Anomalien und bekämpfe seltsame Kreaturen in rasanten Echtzeitkämpfen. Stell ein Team aus Espers mit einzigartigen Kräften zusammen und kombiniere ihre Fähigkeiten zu verheerenden Angriffen.
Dein Leben, dein Stil - Tune deine Autos und fahre Rennen, kaufe und richte dein eigenes Zuhause ein und nimm zwischen den Missionen an allerlei Alltagsaktivitäten teil.
Free-to-Play - Neverness to Everness ist kostenlos für PC, PS5, iOS und Android spielbar. Wie bei vielen Gacha-Spielen kannst du jedoch Echtgeld ausgeben, um schneller an Charaktere und Gegenstände zu kommen.
Lohnt sich Neverness to Everness?
Neverness to Everness ist eines der ambitioniertesten kostenlosen Open-World-RPGs der letzten Jahre. Die stylische, moderne Stadt steckt voller Möglichkeiten, von rasanten übernatürlichen Kämpfen über Straßenrennen bis hin zum Einrichten der eigenen Wohnung und unzähligen Nebenaktivitäten. Die beeindruckende Anime-Grafik auf Basis der Unreal Engine 5 macht jede Ecke von Hethereau zum Erlebnis. Wie bei den meisten Gacha-Spielen empfinden manche Spieler die Monetarisierung als etwas aufdringlich, das Kernerlebnis lässt sich aber komplett kostenlos genießen. Wenn du ein Open-World-Abenteuer suchst, das Stadtalltag mit dem Paranormalen verbindet, ist Neverness to Everness auf jeden Fall einen Blick wert!