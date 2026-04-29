Eine lebendige Stadt - Erkunde Hethereau, eine riesige offene Stadtwelt voller Geschäfte, Nebenaktivitäten und Geheimnisse. Lauf, kletter, schwimm und fahr durch eine Stadt, die sich wirklich lebendig anfühlt.

Übernatürliche Action - Untersuche Anomalien und bekämpfe seltsame Kreaturen in rasanten Echtzeitkämpfen. Stell ein Team aus Espers mit einzigartigen Kräften zusammen und kombiniere ihre Fähigkeiten zu verheerenden Angriffen.

Dein Leben, dein Stil - Tune deine Autos und fahre Rennen, kaufe und richte dein eigenes Zuhause ein und nimm zwischen den Missionen an allerlei Alltagsaktivitäten teil.

Free-to-Play - Neverness to Everness ist kostenlos für PC, PS5, iOS und Android spielbar. Wie bei vielen Gacha-Spielen kannst du jedoch Echtgeld ausgeben, um schneller an Charaktere und Gegenstände zu kommen.