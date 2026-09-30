Am Ende des Events werden alle Werte eurer platzierten Dekorationen zusammengezählt. Je nachdem, welchen Gesamtwert ihr erreicht, erwartet euch eine passende Belohnung. Mit etwas Geschick und Kreativität bei der Gestaltung könnt ihr so richtig punkten!

Als besonderes Highlight winkt euch außerdem ein neues Eventtier: der Flachland-Anoa zieht in dieser Saison in eure Gehege ein. Sammelt fleißig Laub-Punkte und sichert euch diese und weitere Belohnungen, bevor das Event am 7. Oktober endet!