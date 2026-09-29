Erntedankfest: Doppelt so schnelle Ernte für 7 Tage!
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Erntedankfest startet am 29. September!
Geschrieben von Fiona Frost am 29.09.2026 um 15:00 Uhr
Es ist Zeit für eine reiche Herbsternte! Vom 29. September, 12:00 Uhr, bis zum 6. Oktober, 11:59 Uhr, dreht sich auf eurer Farm sieben Tage lang alles um besonders schnelle Produktion. In dieser Zeit benötigen Äpfel, Birnen, Kürbisse und Mais nur die halbe Zeit, um erntereif zu werden.
Nutzt die Gelegenheit und macht euch auf zu euren Feldern: Mit den verkürzten Produktionszeiten füllt ihr eure Lager im Handumdrehen und könnt die goldene Jahreszeit in vollen Zügen genießen.
Verpasst nicht diese besonders ertragreiche Woche – ab dem 6. Oktober ist wieder alles beim Alten. Also schnell ran an die Ernte!
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