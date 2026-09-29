Nutzt die Gelegenheit und macht euch auf zu euren Feldern: Mit den verkürzten Produktionszeiten füllt ihr eure Lager im Handumdrehen und könnt die goldene Jahreszeit in vollen Zügen genießen.

Verpasst nicht diese besonders ertragreiche Woche – ab dem 6. Oktober ist wieder alles beim Alten. Also schnell ran an die Ernte!