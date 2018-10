Halloween rückt in großen Schritten näher und immer mehr Spielebetreiber geben in ihren Online-Spielen den Startschuss zum Gruselfest. So auch das Hamburger Studio InnoGames: Heute startet in Forge of Empires ein neues Event, bei dem euch zahlreiche Aufgaben erwarten. Der Bibliothekar hat einige Horrorgeschichten hervorgekramt und sich schaurig-schöne Quests für euch überlegt. Insgesamt hält der Bücherwurm vier Aufträge für euch bereit, in denen Charaktere aus Gruselgeschichten im Mittelpunkt stehen. Um wen es sich dabei handelt, könnt ihr heute im Strategiespiel selbst herausfinden.

Wenn ihr euch nicht fürchtet und an die Aufgaben heranwagt, erspielt ihr euch unter anderem das neue Gebäude „Finsterer Torbogen“, das euch in eine Welt voller Zombies, Geister, Werwölfe und Hexen führt. Klingt gruselig – und so gehört sich das auch zur Halloweenzeit. Zusätzlich generiert der Torbogen im motivierten Zustand drei Forgepunkte sowie Münzen.