Die Stadt, die zum Puzzle wird

In der Mogulreichsiedlung in Forge of Empires gibt es eine ganze Reihe an Bauwerken, die unterschiedliche Zwecke erfüllen. Manche produzieren Güter, andere sind Diplomatie- und Wohngebäude. Letztere sind besonders wichtig, denn sie liefern euch Rupien. Die Währung ist notwendig, damit ihr Güter herstellen könnt. Die Besonderheit der Siedlung im Mogulreich ist aber etwas ganz anderes: Im Gegensatz zu den anderen kulturellen Siedlungen in Forge of Empires gibt es hier keine zusätzlichen interaktiven Gebäude in den Außenbereichen. Stattdessen ist die gesamte Siedlung eine Art Puzzle.

Im Mittelpunkt steht die Botschaft. Um die herum solltet ihr die Diplomatiegebäude errichten. Die beiden kleineren Exemplare gehören an die Seiten der Botschaft. Dadurch kommt ihre Kettenfähigkeit zur Geltung, sodass sich die Menge an Diplomatie, die sie produzieren, erhöht. Ihr könnt aber auch Wasserkanäle oder Alleen an die Seiten der Botschaft anbauen und sie darüber mit den kleinen Diplomatiegebäuden verbinden, um von den Boni zu profitieren.