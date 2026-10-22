Im brandneuen Halloween-Minispiel müsst ihr geheime Codes knacken, um der Waschbärbande den Weg in die Freiheit zu öffnen. Deckt Zahlen auf, schließt falsche Möglichkeiten aus und prüft Schritt für Schritt, ob eure Kombination stimmt. Mit etwas Logik und einer Portion Mut lässt sich jedes Schloss überlisten.

Und eure Mühe lohnt sich: Beim Halloween Breakout Event warten fantastische Belohnungen auf alle, die den Waschbären zur Flucht verhelfen. Schnappt euch eine Laterne, wagt euch in die Türme und lasst euch dieses schaurig-schöne FARMERAMA-Event nicht entgehen!