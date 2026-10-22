Gruseliger Ausbruch: Die Waschbärbande sitzt in den Moonlight Towers fest
Halloween Breakout: Knackt den Code und befreit die Waschbären!
Oh je, da haben sich unsere diebischen Freunde diesmal gründlich verschätzt! Die Waschbären haben sich ein paar Dinge von genau den falschen Leuten „ausgeliehen“ und sitzen nun in den unheimlichen Moonlight Towers fest. Allein kommen sie dort nicht mehr heraus, also ist jetzt euer Spürsinn gefragt.
Im brandneuen Halloween-Minispiel müsst ihr geheime Codes knacken, um der Waschbärbande den Weg in die Freiheit zu öffnen. Deckt Zahlen auf, schließt falsche Möglichkeiten aus und prüft Schritt für Schritt, ob eure Kombination stimmt. Mit etwas Logik und einer Portion Mut lässt sich jedes Schloss überlisten.
Und eure Mühe lohnt sich: Beim Halloween Breakout Event warten fantastische Belohnungen auf alle, die den Waschbären zur Flucht verhelfen. Schnappt euch eine Laterne, wagt euch in die Türme und lasst euch dieses schaurig-schöne FARMERAMA-Event nicht entgehen!