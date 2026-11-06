Für jedes gelöste Rätsel erhältst du mystische Samen. Pflanze sie auf deinen Feldern an, kümmere dich gut um sie und ernte seltene mystische Kräuter. Doch das ist erst der Anfang: Bringe die Kräuter in den Drachenhort und sichere dir epische Belohnungen und jede Menge Schätze!

Also schärfe deinen Verstand, bereite deine Felder vor und mach dich auf den Weg. Die Geheimnisse der Drachenfeste warten darauf, entdeckt zu werden. Verpasse nicht die Chance, deinen Hof mit mystischen Schätzen zu füllen!