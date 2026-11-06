Mystische Samen warten: Lüfte die Geheimnisse der Drachenfeste!
Dragon Keep Secrets: Rätsel lösen, Belohnungen ernten!
Drachen lieben knifflige Rätsel, und in der Drachenfeste haben sie jede Menge davon versteckt! Beim neuen Dragon Keep Secrets Event in FARMERAMA liegt es an dir, jedes Rätsel zu knacken und die Geheimnisse hinter den uralten Mauern zu lüften. Bist du schlau genug, sie alle zu lösen?
Für jedes gelöste Rätsel erhältst du mystische Samen. Pflanze sie auf deinen Feldern an, kümmere dich gut um sie und ernte seltene mystische Kräuter. Doch das ist erst der Anfang: Bringe die Kräuter in den Drachenhort und sichere dir epische Belohnungen und jede Menge Schätze!
Also schärfe deinen Verstand, bereite deine Felder vor und mach dich auf den Weg. Die Geheimnisse der Drachenfeste warten darauf, entdeckt zu werden. Verpasse nicht die Chance, deinen Hof mit mystischen Schätzen zu füllen!