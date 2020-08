Die Kristalle findet ihr in geheimnisvollen Geburtstagseiern, die ihr auf allen Verlieskarten in Drakensang Online entdecken könnt. Um sie zu öffnen, benötigt ihr wiederum Phestos Eieröffner, die alle würdigen Gegner fallen lassen können. Um ein Ei zu öffnen, braucht ihr fünf Stück davon. Für die Kristalle erhaltet ihr von Phestos unterschiedliche Gegenstände. Natürlich gibt es viele neue Belohnungen in diesem Jahr, zum Beispiel diverse Reittiere, Begleiter und den sogenannten "Ring of Diversion" – wie genau der in der deutschen Version von Drakensang Online heißt und was ihn auszeichnet, wissen wir noch nicht. Details dazu werden demnächst folgen.

Ein weiterer Weg, an Belohnungen zu gelangen, besteht darin, euch Knüppel bei Phestos zu kaufen und damit Piñatas, die in ganz Kingshill verstreut sind, zu öffnen. In jeder befindet sich ein zufälliger Gegenstand. Darüber hinaus könnt ihr aus Eiern Tickets für die Geburtstagsarena ziehen, in der ihr gegen zehn Gegnerwellen kämpft. Nach jeder überstandenen Welle dürft ihr eine Kiste öffnen, in der neben Kristallen der Wahrheit und Eieröffnern noch weitere Belohnungen stecken.