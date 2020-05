In der Arena geht es darum, alle Feinde zu besiegen – ganz unkompliziert also. Dafür sind die Essenzen nötig, sonst könnt ihr den Gegnern keinen Schaden zufügen. Besiegte Widersacher verschaffen euch das Sternengold, dem das Event in Drakensang Online seinen Namen zu verdanken hat. Euer Ziel ist es, so viel wie möglich davon anzuhäufen. Dadurch erhöht ihr eure Chancen, am Ende des Events beim Gewinnspiel abzusahnen. Der erste Preis ist ein Paket, das aus dem "Lang vergessenen Skelettdrachen", drei "Königlichen Edelsteinbeuteln" sowie jeweils einem Gürtel, Ring und Handschuh von Zeal (alle drei Rang 10) besteht. Aber auch die anderen Spieler in der Top 100 gewinnen etwas. Landet ihr zwischen Rang 50 und 100, bekommt ihr immerhin noch 75 Drachenkerne und 100 Draken.

Darüber hinaus könnt ihr die Arena stets mit guten Gaben in der Tasche verlassen. Der Endboss lässt mitunter einen Schlüssel fallen, mit dem ihr die "Kosmische Truhe" öffnen könnt, die erscheint, sobald der Kampf vorbei ist und ihr siegreich wart. Die kann ganz unterschiedliche Belohnungen enthalten, etwa eine goldene Fee als Begleiter, Draken, Dietriche oder auch weiteres Sternengold. Der Haken an der Sache: Der Endgegner in der Arena hat nicht immer einen Schlüssel dabei. Die Beutechance hängt von dem gewählten Schwierigkeitsgrad ab. Ihr könnt euch aber Schlüssel für "Kosmische Truhen" im Shop kaufen.

Quelle: Bigpoint